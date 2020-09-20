COVID-19 в Україні за добу виявили в майже 3 тисяч осіб: статистика на 20 вересня

Станом на ранок неділі, 20 вересня, в Україні офіційно підтверджено 175 678 випадків коронавірусної інфекції. З них 2966 були виявлені за минулу добу.

Від COVID-19 у країні померли вже 3557 осіб (+41 за добу), а 77 512 пацієнтів (+758 за добу) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані порталу РНБО.

Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували в Харківській області – 424, місті Києві – 343, Тернопільській області – 231 і Одеській – 217 випадків.

РНБО

РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 20 вересня коронавірусом у світі заразилися більше ніж 30,9 млн осіб. За минулу добу було виявлено 291 222 нових інфікованих.

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