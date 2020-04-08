Незважаючи на пандемію коронавірусу COVID-19 провітрювати будинки і квартири не тільки можна, а й рекомендовано – у непровітрюваній кімнаті частки бруду та пилу довше зависають у повітрі і тому можуть бути додатковими подразниками й носіями бактерій і вірусів.

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Про це повідомила у Facebook колишня в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун. "Немає ризику захворіти COVID-19 шляхом провітрювання. Зате в задушливому приміщенні ризик "зловити" якийсь вірус, бактерію або грибок росте", – підкреслила вона.

Уляна Супрун

За словами чиновниці, вірус "не залетить у відкрите вікно, як кажан". Вона нагадала, як саме передається COVID-19:

Може передаватися від людини до людини, через невеликі краплі рідин із носа або рота. Ці краплі поширюються під час того, як інфікована особа кашляє, чхає, розмовляє або видихає повітря.

Можна заразитися, якщо просто вдихнути ці краплі. Для цього достатньо перебувати в близькому незахищеному контакті з інфікованою людиною – на відстані менше метра.

Можна заразитися, якщо торкнутися поверхні або предметів, на які ці краплі приземлилися, а потім тією ж рукою доторкнутися до носа, рота або ока.

"Доказові рекомендації щодо захисту від COVID-19 заохочують частіше провітрювати приміщення... Особливо задушлива кімната небезпечна для немовлят, у яких важке сухе повітря може викликати симптоми, схожі із застудою – нежить, чхання та кашель", – зазначила Супрун.

Вона порадила українцям частіше провітрювати приміщення й робити вологе прибирання за допомогою миючих засобів або дезінфекторів.

"Дозволяйте собі іноді виходити на прогулянку, щоб подихати свіжим повітрям (але дотримуйтесь правил, що діють у вашому місті). Краще рано вранці або пізно ввечері, коли менше людей і простіше тримати дистанцію. Прогулянки корисні і для легень, і для м'язів, і для розхитаних карантином нервів", – написала Супрун.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пандемія COVID-19 може піти на спад із тією ж швидкістю, з якою наростала, проте друга хвиля захворювання, коли люди масово вийдуть із самоізоляції, залишається вірогідною, вважає американо-російський мікробіолог Олександр Гольдфарб.

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