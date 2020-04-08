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9 квітня • оновлено в 06:35
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Супрун відповіла, чи можна провітрювати домівки на карантині

6.1т
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Незважаючи на пандемію коронавірусу COVID-19 провітрювати будинки і квартири не тільки можна, а й рекомендовано – у непровітрюваній кімнаті частки бруду та пилу довше зависають у повітрі і тому можуть бути додатковими подразниками й носіями бактерій і вірусів.

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Про це повідомила у Facebook колишня в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун. "Немає ризику захворіти COVID-19 шляхом провітрювання. Зате в задушливому приміщенні ризик "зловити" якийсь вірус, бактерію або грибок росте", – підкреслила вона.

Уляна Супрун

Уляна Супрун

За словами чиновниці, вірус "не залетить у відкрите вікно, як кажан". Вона нагадала, як саме передається COVID-19:

  • Може передаватися від людини до людини, через невеликі краплі рідин із носа або рота. Ці краплі поширюються під час того, як інфікована особа кашляє, чхає, розмовляє або видихає повітря.

  • Можна заразитися, якщо просто вдихнути ці краплі. Для цього достатньо перебувати в близькому незахищеному контакті з інфікованою людиною – на відстані менше метра.

  • Можна заразитися, якщо торкнутися поверхні або предметів, на які ці краплі приземлилися, а потім тією ж рукою доторкнутися до носа, рота або ока.

"Доказові рекомендації щодо захисту від COVID-19 заохочують частіше провітрювати приміщення... Особливо задушлива кімната небезпечна для немовлят, у яких важке сухе повітря може викликати симптоми, схожі із застудою – нежить, чхання та кашель", – зазначила Супрун.

Вона порадила українцям частіше провітрювати приміщення й робити вологе прибирання за допомогою миючих засобів або дезінфекторів.

"Дозволяйте собі іноді виходити на прогулянку, щоб подихати свіжим повітрям (але дотримуйтесь правил, що діють у вашому місті). Краще рано вранці або пізно ввечері, коли менше людей і простіше тримати дистанцію. Прогулянки корисні і для легень, і для м'язів, і для розхитаних карантином нервів", – написала Супрун.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пандемія COVID-19 може піти на спад із тією ж швидкістю, з якою наростала, проте друга хвиля захворювання, коли люди масово вийдуть із самоізоляції, залишається вірогідною, вважає американо-російський мікробіолог Олександр Гольдфарб.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Уляна Супрун
Місце
Україна
Теги
вірус хвороба
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Откуда в квартире с ребёнком частицы грязи в воздухе ? Там свинья живет или кто
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