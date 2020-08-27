В Україні за добу зафіксовано майже 2 тисячі хворих на COVID-19: статистика МОЗ на 27 серпня

Коронавірус в Україні не вщухає.

Станом на ранок четверга, 27 серпня, в Україні офіційно підтверджено 112 059 випадків коронавірусної інфекції. З них 1974 – виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 у країні померло 2403 особи (+49 за добу), а 54 217 пацієнтів (+763) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.

Найбільшу кількість випадків інфікування коронавірусом за останню добу зафіксовано у Львівській області – 220, Харківській – 218, місті Київ – 203, Одеській області – 185, Івано-Франківській – 164, Чернівецькій – 159, Тернопільській – 141.

Ситуація із коронавірусом в Україні станом на 27 серпня (covid19.rnbo.gov.ua)

Нагадаємо, що дані щодо захворюваності на коронавірусів із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також анексованого Криму в статистиці МОЗ відсутні.

Карта поширення коронавірусу в Україні (covid19.rnbo.gov.ua)

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська заявила, що в Україні почалася друга хвиля COVID-19. За її словами, надії на те, що коронавірус – сезонне захворювання, не виправдалися.

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