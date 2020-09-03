В Україні щодня на COVID-19 заражатимуться до 3700 осіб, смертей побільшає. Прогноз НАН

Стрімкість поширення коронавірусу в Україні дещо знизилась, однак статистика продовжує бути невтішною. До того ж особливе занепокоєння викликає тенденція до зростання смертності.

Наприклад, 11 вересня кількість нових летальних випадків за добу може досягти 45-55 за середнього значення 50. Що стосується приросту захворюваності, то він, імовірно, становитиме 1783-3673 осіб за середнього значення 2649.

Про це свідчить прогноз робочої групи НАН із математичного моделювання проблем, пов'язаних із епідемією COVID-19 в Україні, який OBOZREVATEL озвучив віцепрезидент НАН, доктор фізико-математичних наук Анатолій Загородній.

Нагадаємо, що в попередніх розрахунках середньодобова кількість хворих не перевищувала 2650, а смертність – 28 випадків.

Прогноз зростання кількості хворих і летальних випадків від СOVID-19.

Учені схиляються до думки, що регіонами з найбільшою очікуваною кількістю нових інфікованих стануть Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Тернопільська, Харківська та Чернівецька області й місто Київ.

"Щоденна кількість одужалих не збільшується, незважаючи на постійне збільшення кількості нових інфікованих. Збільшуються період одужання та затримки в оприлюдненні кількості одужалих", – підкреслив Загородній.

Динаміка поширення коронавірусу в Україні.

Повертаючись до питання зростання смертності, науковець зазначив, що серед померлих найбільше було тих, хто мав серцево-судинні захворювання (66%), діабет (20%), хронічні захворювання легень (7,3%) та захворювання нирок (6.6%).

Утім, найбільшу ймовірність летальності має цукровий діабет (21%), а серцево-судинні захворювання мають летальність майже вдвічі меншу.

З детальним прогнозом можна ознайомитися за цим посиланням.