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17 квітня • оновлено в 18:26
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Ляшко зробив обнадійливу заяву про COVID-19 в Україні

1.9т
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Україна в ситуації з пандемією короронавірусу COVID-19 наразі йде за сценарієм Польщі.

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Про це 17 квітня у коментарі "Радіо свобода" заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Він підкреслив, що така ситуація триватиме лише в разі дотримання карантину. Якщо населення буде дотримуватися норм, пандемія може пройти без пікових навантажень на медсистему.

COVID-19 в Україні

COVID-19 в Україні

Ілюстрація

Пік епідемії, як підкреслив Ляшко, також залежить від дотримання карантину. За наявними прогнозами, він повинен наступити близько 17 квітня.

"Ми останні тижні спостерігали тенденцію зростання кількості випадків захворювання коронавірусною хворобою, вона зберігається і на сьогоднішні. Але, в зв'язку з тим, що ми ввели своєчасно превентивні заходи, зростання відбувається у рамках 10-11%, що для нашої системи охорони здоров'я є досить позитивною динамікою.

Це та динаміка, з якою наша система охорони здоров'я справляється без колапсу. У нас є місця вільні в реанімаційних відділеннях, є підготовлені ліжка, ми надаємо якісну медичну допомогу", – зазначив Ляшко.

Він додав, що більшість європейських країн вже увійшли в фазу плато пандемії, тобто, динаміка захворюваності вже не зростає так стрімко.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Віктор Ляшко сказав, що в Україні розробка ІФА-тестів на наявність у населення імунітету до COVID-19 може послужити виходом із карантину.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Теги
видео інфекція карантин хвороба вірус
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