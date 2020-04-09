Деякі жителі елітної Конча-Заспи під Києвом у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19 придбали собі особисті апарати ШВЛ.

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Про це в інтерв'ю виданню "Гордон" заявила психіатриня, психотерапевтка, докторка медичних наук, випускниця Медичної школи Гарвардського університету у США Тіна Берадзе. Крім того, деякі багаті українці оплатили для себе окремі бригади лікарів.

Конча-Заспа. Ілюстрація Радіо ТРЕК

"Конча-Заспа дуже серйозно перелякалася через Куршевель, куди всі рвонули на 8 березня, у розпал поширення коронавірусу в Європі", – розповіла жінка.

Вона вказала на те, що в Україні епідемія почалася "і зверху, і знизу". "Одні з дорогих європейських курортів її привезли, інші – із заробітків. Унікальна, звичайно, ситуація", – сказала психотерапевтка.

Нагадаємо, у розпал коронавірусу близько 100 високопоставлених українських чиновників, політиків і зірок шоу-бізнесу "закривали сезон" на відомому гірськолижному курорті в Куршевелі. Серед них був заражений коронавірусом Сергій Шахов, колишній глава Офісу президента Андрій Богдан разом зі своїми друзями та інші.

Тіна Берадзе Гордон

Як писав OBOZREVATEL, Тіна Берадзе також назвала головний страх українців через COVID-19. Вона порівняла скарги західних клієнтів із проблемами жителів України.