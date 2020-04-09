Головна Новини
10 квітня • оновлено в 02:13
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Пандемія COVID-19 в Україні: психіатриня розповіла про паніку еліти Києва

18т
Читати матеріал російською

Деякі жителі елітної Конча-Заспи під Києвом у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19 придбали собі особисті апарати ШВЛ.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це в інтерв'ю виданню "Гордон" заявила психіатриня, психотерапевтка, докторка медичних наук, випускниця Медичної школи Гарвардського університету у США Тіна Берадзе. Крім того, деякі багаті українці оплатили для себе окремі бригади лікарів.

Конча-Заспа. Ілюстрація

Конча-Заспа. Ілюстрація

Радіо ТРЕК

"Конча-Заспа дуже серйозно перелякалася через Куршевель, куди всі рвонули на 8 березня, у розпал поширення коронавірусу в Європі", – розповіла жінка.

Вона вказала на те, що в Україні епідемія почалася "і зверху, і знизу". "Одні з дорогих європейських курортів її привезли, інші – із заробітків. Унікальна, звичайно, ситуація", – сказала психотерапевтка.

Нагадаємо, у розпал коронавірусу близько 100 високопоставлених українських чиновників, політиків і зірок шоу-бізнесу "закривали сезон" на відомому гірськолижному курорті в Куршевелі. Серед них був заражений коронавірусом Сергій Шахов, колишній глава Офісу президента Андрій Богдан разом зі своїми друзями та інші.

Тіна Берадзе

Тіна Берадзе

Гордон

Як писав OBOZREVATEL, Тіна Берадзе також назвала головний страх українців через COVID-19. Вона порівняла скарги західних клієнтів із проблемами жителів України.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Теми
Новини Києва та Київської області Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Тіна Берадзе
Місце
Україна Київ
Теги
інфекція вірус карантин Психологія хвороба
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
14
27
Смішно
15
Цікаво
15
Сумно
9
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Витёк Шендурович
Витёк Шендурович
Нерабы только хрюкают злобно в ответ! )))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
слава безвизу-аніжедетам слава!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги