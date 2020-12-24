В Україні склали новий список країн "червоної" зони

Дар'я Дурова Суспільство 20:29, 24.12.2020 Оновлено: 20:44, 24.12.2020

Міністерство охорони здоров'я України 24 грудня оновило список країн, що потрапляють до "червоної" зони щодо рівня поширення COVID-19.

Як випливає з інформації, оприлюдненої на сайті МОЗ, у цей перелік потрапили 45 держав (щоб подивитися весь список, доскрольте сторінку до кінця).

Порівняно з минулим тижнем, "червоних" країн стало на дві менше, проте вони доповнилися Великобританією, Румунією та Німеччиною.

Україна опинилася 46-му місці (середня кількість заражених коронавірусом на 100 тис. населення, за даними за останні 14 днів – 374).

У топі списку Литва, Сербія, Грузія і Хорватія, де показник заражуваності вище за 1,1 тисячі.

Додамо, що після повернення з країн "червоної" зони українці повинні піти на самоізоляцію або отримати негативний ПЛР-тест на COVID-19 не більше ніж за 48 годин до перетину кордону.

Повний перелік:

moz.gov.ua
moz.gov.ua
moz.gov.ua
moz.gov.ua
moz.gov.ua
moz.gov.ua
moz.gov.ua
moz.gov.ua
moz.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Майже вся Європа зустріне Різдво 25 грудня в умовах карантину. Про те, які обмеження діятимуть у різних країнах, читайте в матеріалі.

  • Україна не буде припиняти авіасполучення або обмежувати подорожі на час зимових свят. Це стосується, зокрема, й сполучення з Великобританією, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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