В Україні оновили список "червоних" і "зелених" країн за поширенням COVID-19

Міністерство охорони здоров'я України 11 грудня опублікувало новий перелік країн "червоної" і "зеленої" зон щодо рівня поширення COVID-19.

Список з'явився на сайті МОЗ. Відомство визначило 38 країн як "червоні", додавши до списку Азербайджан і Нідерланди (щоб подивитися весь список, доскрольте сторінку до кінця).

Україна опинилася на межі потрапляння в "червону" зону. Із показником 476,63 (середня кількість заражених коронавірусом на 100 населення відповідно до даних за останні 14 днів) наша країна посіла 39-те місце.

У топі списку Грузія, Сербія та Люксембург (показники захворюваності – 1491,93; 1450,51; 1292,89 відповідно).

Зазначимо, що українці повинні піти на самоізоляцію після повернення з країн "червоної" зони або отримати негативний ПЛР-тест на COVID-19.

Для в'їзду в Україну всім іноземцям потрібен страховий поліс, що покриває можливе лікування COVID-19.

Обсервації не підлягають особи, які прибули з "червоних" країн, якщо вони мають негативний результат тестування на COVID-19. Його потрібно провести не більше ніж за 48 годин до перетину кордону України.

Повний список країн:

Карта поширення коронавірусу в світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними ВООЗ, за шість останніх тижнів рівень смертності від COVID-19 у всьому світі збільшився приблизно на 60%.