Новий грип вразить більшість українців, а заражених COVID-19 може бути мільйон, – інфекціоніст

COVID-19 в Україні – не катастрофа, але інфікованих може бути мільйон.

У Китаї виявили новий штам вірусу свинячого грипу. Медики кажуть, що він може мутувати, передаватися від людини до людини та спричинити пандемію.

В ефірі телеканалу Obozrevatel TV лікар-інфекціоніст Юрій Жигарєв припустив масове зараження ним в Україні. Він також пояснив, чи слід очікувати другої хвилі коронавірусу, чи вистачить місць у лікарнях у разі істотного збільшення хворих і скільки інфікованих COVID-19 може бути насправді.

– Чи справді є загроза пандемії від нового штаму вірусу свинячого грипу?

– Не можу сказати, що наразі вона є. Але будь-який новий штам має пандемічний потенціал. Це означає, що, в принципі, він здатен спричинити пандемію.

– Чи встигли ви ознайомитися з дослідженнями? Як я розумію, їх не так багато. Але в чому його основна небезпека? Принаймні в чому була загроза H1N1?

– Основна небезпека в тому, що ми не маємо імунітету, ми з ним раніше не стикалися. Це означає, що більшість людей може інфікуватися.

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– Свинячий грип, навіть модифікований, може бути, як приблизно 10 років тому в Україні, чи ні?

– Вірус грипу – один із найбільш мутабельних. Він постійно змінюється. І навіть ті варіанти, які ми мали протягом останніх років, коли цей вірус приходить у новий сезон, він уже змінився, трошки інший. І є якась частина людей без імунітету до нього. Саме тому в нас сезон грипу щороку.

Якщо це зовсім новий вірус, зрозуміло, що більшість людей не матиме імунітету й може захворіти.

– Щодо другої хвилі COVID-19. Президент Володимир Зеленський дав доручення підготуватися. У МОЗ і в Кабміні сказали, що статистика погіршуватиметься до 60 випадків на 100 тисяч населення – є ймовірність жорсткого карантину. Зараз у середньому 50 випадків на 100 тисяч. Наскільки велика небезпека, що ми перетнемо цю межу?

– Тут треба розрізняти два поняття. Що стосується другої хвилі, то про це зараз некоректно говорити. Про неї йшлося ще навесні, коли думали, що влітку настане спад захворюваності, а восени – знову підйом. Зараз літо вже в розпалі, 30 градусів на вулиці, але жодного зниження немає. Думаю, замість хвиль буде якась певна захворюваність.

Маю велику надію, що ми все-таки збережемо цей рівень, він не буде сильно наростати й нам не доведеться посилювати обмежувальні заходи. Але поки причин для різкого зниження, а потім підвищення, я не бачу.

Інфікованих українців може бути більш як мільйон

– Це ви бачите з поведінки населення чи з тих заходів, які вживаються?

– Я бачу з тих об’єктивних показників, які є наразі – скільки в нас інфікованих, скільки пацієнтів у лікарнях.

– Ми бачимо, що Кабмін намагається збільшити кількість ліжко-місць для потенційних хворих на COVID-19, готуючись до найгіршого сценарію. Про яке навантаження ви можете говорити як лікар? Знаємо регіони, в яких залишається з десяток вільних місць.

– У масштабах України жодної катастрофічної ситуації поки немає. Є велика різниця між регіонами. Є області, де більш напружена ситуація, про яку ви розповідали. Насправді, так і є. Але є й місця, де залишається багато вільних ліжок, там зовсім немає жодної кризи.

Тому потрібно говорити не про Україну загалом, а про конкретний регіон або навіть конкретне місто.

Я не бачу жодної катастрофи, тому що це стратегічний план, який був із самого початку. Якщо в лікарнях першої хвилі закінчуватимуться ліжка, тоді підключатимуться певні медустанови другої хвилі. Вони це знають, зараз готують обладнання, ліки й усе необхідне. Все згідно з планом, що його було розроблено ще навесні.

– Лікарі кажуть, що "шапку збили", піка, який спостерігався в європейських країнах, у нас не було. Ми дещо пом’якшили це зростання. Зараз бачимо своєрідне плато, хоча дехто не погоджується з цим. Але більшість говорить, що ми зараз тримаємося на досить високому рівні за захворюваністю. Що буде восени – взагалі важко сказати. Там додасться сезонний грип. З одного боку, використання масок має вберегти населення, а з другого – один грип плюс інший можуть збільшити смертність. Що скажете?

– Справді, певна небезпека є. Але наразі я не маю інформації, що на нас чекає якась катастрофа.

Щогодини інфікуються нові пацієнти. Чим більше людей інфікується, тим менше залишається тих, хто вразливий до вірусу. Цей процес триває вже кілька місяців. Все менша й менша ця вразлива категорія.

Тому говорити, що раптом через пів року, взимку або якоїсь миті в нас буде вибух, немає підстав.

Про другу хвилю коронавірусу в Україні говорити недоречно

– За різними оцінками, зараз приблизно 400 тисяч українців хворіють на COVID-19, і це може бути навіть безсимптомно. Ви прогнозували, скільки може хворіти? І, якщо такими темпами рухатимемося, то коли можемо дійти хоча б до половини від кількості населення?

– Тут треба розрізняти. Є інфікування, є хвороба. Якщо ми говоримо "безсимптомна хвороба" – це, фактично, інфікування. Людина заразилася, у неї виробилася імунна відповідь, але вона може не мати абсолютно жодних симптомів і почуватися цілком нормально.

Таких людей, думаю, набагато більше. Важко сказати, але я не здивуюся, якщо їх в Україні мільйон і навіть більше – тих, хто інфікувався й має імунітет.

Практично всі хворі нам відомі, тому що зрозуміло: якщо в людини є симптоми, вона так чи інакше звертається до лікаря та підпадає під цю статистику.