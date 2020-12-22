У МОЗ сказали, чи можна виявити мутації COVID-19 в Україні

У світі зареєстровано вже близько 12 000 мутацій геному COVID-19, які можуть визначити тест-системи України. Так званий британський штам в Україні не фіксували.

Про це повідомив в.о. гендиректора Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін. Його процитували на офіційному сайті ЦОЗ 21 грудня.

Експерт стверджує, що всі державні лабораторії країни забезпечені необхідним обладнанням та здатні виявити SARS-CoV-2 у пацієнтів незалежно від штамів.

Кузін пояснив, що за рекомендацією ВООЗ Україна ще від початку пандемії почала використовувати тест-системи, що визначають РНК вірусу за кількома фрагментами його геному.

"Вірус несе мутації, всі ці форми досліджують і зараз відсутні повідомлення про суттєві зміни його геному, які мали б істотне клінічне або діагностичне значення", – зазначив гендиректор ЦОЗ.

Він також вказав, що новий штам у Сполученому Королівстві зафіксували ще до початку програми вакцинації від коронавірусу. Відповідно, ці два фактори ніяк не пов'язані.

Більше того, в ПАР, де також виявлено коронавірус зі схожою мутацією, кампанія зі щеплення ще не розпочата. Нагадаємо, новій мутації COVID-19 у Південно-Африканській Республіці дали позначення 501.V2.

Кузін підкреслив, що дані, пов'язані з цими штамами SARS-CoV-2, поки не вказують на більш важкий перебіг хвороби або зростання смертності. Але коронавірусом дійсно починають частіше заразитися люди до 60 років, у яких рідше розвиваються важкі симптоми.

"Таке зростання вірулентності (заразності) викликане мутацією шиповидного протеїну коронавірусу, яким він зв'язується з клітинами людини, і такий варіант швидше поширюється від особи до особи", – пояснив експерт.

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