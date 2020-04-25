У МОЗ показали швидкість поширення COVID-19 в Україні

Дарина Дурова Суспільство 18:54, 25.04.2020

Міністерство охорони здоров'я показало наочну інфографіку швидкості поширення коронавірусу в 10 областях України з найбільш високою статистикою щодо COVID-19.

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Ролик з'явився на офіційному Telegram-каналі МОЗ "Коронавірус у цифрах" у суботу, 25 квітня (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

COVID-19 в Україні
Колаж

Експерти нагадали, що перший випадок COVID-19 у країні було зафіксовано 3 березня в Чернівецькій області. За даними на 25 квітня сумарна кількість інфікованих в Україні складає вже 8125 осіб.

"Це число продовжує стрімко зростати в основному через ігнорування правил карантину", – зазначили в повідомленні.

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Дані на 25 квітня
РНБО

Як писав OBOZREVATEL, в одному з гуртожитків в Олександрівському районі Запоріжжя стався спалах коронавірусу – вже в 11 жителів підтвердили COVID-19.

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