Антирекорд із нових підтверджених випадків COVID-19, зафіксований в Україні 11 червня, пов'язаний з усуненням черг у лабораторіях.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це в ефірі "Радіо НВ" заявив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Черги на тестування утворилися, зокрема, в Києві, Волинській та Львівській областях.

"Ми усуваємо чергу із зразків, які були зібрані протягом останніх днів, – передавали в інші лабораторії для того, щоб протестувати і не було черги, і робилися потім дослідження "сьогодні на сьогодні" або "сьогодні на завтра", – пояснив він.

У Львівській області, як розповів Ляшко, перевірки на COVID-19 очікують 2 тисяч зразків крові. Це найбільша черга після столиці. Зразки повинні доставити в Національну референс-лабораторію 11 червня або вранці 12-го.

Ляшко додав, що зараз у країні за добу проводиться 10-12 тисяч ПЛР-тестувань і 5-7 тисяч тестів ІФА.

Віктор Ляшко Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок четверга, 11 червня, в Україні офіційно підтверджено 29 070 випадків коронавірусної інфекції (+689 за минулу добу). Померли вже 854 особи (+21 за добу), а 13 141 пацієнт (+372) повністю поборов хворобу.