Степанов заявив, що в Україні достатньо апаратів ШВЛ для пацієнтів із COVID-19

В Україні з 4 тисяч апаратів для штучної вентиляції легень (ШВЛ) при COVID-19 за станом на ранок 5 жовтня було задіяно менше десятої частини.

Про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV у понеділок, 5 жовтня, заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Трансляція велася на YouTube-каналі програми.

"Якщо ми говоримо про лікування COVID-19, ми забезпечені на сьогодні апаратами ШВЛ", – стверджує Степанов.

Кошти на закупівлю апаратів ШВЛ були виділені в травні, нагадав він. Зараз, за словами міністра, обладнання буде поставлятися в тому числі в опорні лікарні, приймальні відділення, відділення екстреної медичної допомоги.

Нагадаємо, 5 жовтня в Україні було офіційно підтверджено 230 236 випадки коронавірусної інфекції. З них 3 774 виявлені за 4 жовтня. Від COVID-19 в країні померли вже 4 430 осіб (+33 за добу), а 101 252 пацієнтів (+1 145) повністю побороли хворобу.

Як писав OBOZREVATEL, за даними ЗМІ, у Верховній Раді України коронавірус підтвердили у 75 осіб, одна співробітниця секретаріату померла.