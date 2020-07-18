COVID-19 в Україні заразилися майже 850 осіб за добу: статистика на 18 липня

Станом на ранок 18 липня в Україні офіційно підтверджено 58 111 випадків коронавірусної інфекції. З них 847 виявлено за минулу добу.

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Від COVID-19 у країні померли вже 1477 людей (+21 за добу), а 30 525 пацієнтів (+756 за добу) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.

Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували у Львівській області – 137, у місті Києві – 108 і Закарпатській області – 89.

РНБО

РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 18 липня коронавірусом у світі заразилися майже 14,2 млн осіб. За попередню добу було виявлено 240 403 нових інфікованих.

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