Вчені виявили у дорослих, хворих на COVID-19, небезпечний "дитячий" синдром
На тлі коронавірусу гострий запальний синдром (MIS-A), який раніше діагностували в інфікованих дітей, може розвинутися також і в дорослих.
До такого висновку прийшли американські вчені, повідомляється на сайті Центру з контролю і профілактики захворювань США (CDC). Так, у Штатах і Великобританії було зафіксовано вже 16 таких випадків.
Вік пацієнтів із симптомами MIS-A склав від 21 до 50 років.
Зазначається, що в пацієнтів із цим ускладненням COVID-19 виникали проблеми із серцем, шлунково-кишковим трактом, дерматологічні та неврологічні наслідки. Люди стали скаржитися на аритмію, болі в животі й температуру. Водночас респіраторні симптоми нової інфекції виявлялися в них не завжди.
Так, із виявлених випадків у США і Британії тільки вісім осіб мали респіраторні симптоми. Унаслідок 10 пацієнтів із 16 потрапили до реанімації, двоє померли.
MIS-A проявився у всіх госпіталізованих на 14-37 добу після появи симптомів COVID-19.
"Через встановлений зв'язок між інфекціями MIS-A та SARS-CoV-2 профілактика COVID-19 може запобігти появі MIS-A. Необхідні подальші дослідження", – йдеться в повідомленні.
Додамо, у США станом на 4 жовтня кількість інфікованих перейшла позначку в 7,6 млн, жертвами пандемії стали понад 214 тисяч осіб.
Карта поширення коронавірусу в світі:
Як писав OBOZREVATEL:
Лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська раніше сказала, що в Україні почався колапс із COVID-19 через бюрократію.
Станом на ранок 4 жовтня в країні офіційно підтверджено 226 462 випадки коронавірусної інфекції. З них 4140 – виявлено за минулу добу.