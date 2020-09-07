Інфікованій українці відмовили у безкоштовному тесті на COVID-19, а лікарняний відкрили тільки через 8 днів

Інфікована COVID-19 українка поскаржилася, що не змогла домогтися безкоштовного тесту на коронавірус, незважаючи на температуру й інші симптоми, а також зараження своєї дитини та інших контактних з нею осіб.

На сторінці в Facebook Оксана Лютова розповіла, що в підсумку зробила платний аналіз на коронавірус, результат виявився позитивним. Після цього, за її словами, ставлення медиків до неї кардинально змінилося і тільки на дев'ятий день хвороби вона отримала лікарняний.

Дівчина розповіла, що спершу в неї з'явилася "температура, що стрибає" (яка то спадала, то піднімалася знову), її трохи "морозило", боліли м'язи та суглоби. На третій день почало трохи боліти горло. Нежиті та кашлю не було.

"Третій день. Я пішла до лікаря. Почувалася більш-менш. Лікарка мені сказала, що в мене не "корона". Запис у карту не робила. Сказала, що на один день лікарняний давати не буде", – написала Лютова.

На четвертий день температура вище 37 градусів з'явилася у її сина, також захворіли подруга та її дитина.

"Шостий день. Я повинна була вже вийти на роботу, оскільки лікар мені не дав лікарняний. Але я вдома. Спасибі всім дівчаткам на роботі, які мені сказали: "Оксано, сиди вдома!". І начальству, яке не наполягало на зворотному", – розповіла Лютова.

Вона додала, що повідомила свою лікарку про хворобу трьох контактних із нею осіб і запитала про тест. За її словами, лікарка відповіла, що це не COVID-19 і в неї "взагалі немає показань".

"Я не приїхала з-за кордону, не контактувала з підтвердженим "коронавірусником". Платних скільки хочу, але не безкоштовних", – обурилася дівчина.

На дев'ятий день хвороби вона перестала відчувати запахи. Крім того, її подрузі стало гірше, вона відчувала печіння в грудях, жарознижувальні не допомагали.

"Вона до лікаря. Той не пропонує їй тест, КТ, рентген. А заявляє, що за протоколом вона повинна прийти на обстеження через 10 днів! Медсестра на висловлювання, що антибіотик не допомагає і пече в грудях, відповідає: "Ми що тут, у дурдомі сидимо, я що, так повинна й написати: пече в грудях?" Вона каже: "Я йду з лікарні і плачу", – розповіла Лютова.

"Виходить що, тести просто-напросто не робляться? А всіх хворих намагаються швидше відфутболити? Усім хворим співають одну й ту ж заїжджену мантру: "У вас не коронавірус", – обурилася вона.

Жінка зазначила, що зробила платний тест за 1 820 гривень, він виявився позитивним.

"Що ж сталося, коли прийшов цей чортовий папірець? Телефонували з міського відділу охорони здоров'я, питали, чи займаються мною лікарі. На дев'ятий день мені відкрили лікарняний! Навіть не зупинила моя ранкова температура 36,7. У понеділок у мене комп'ютерна томографія легенів. Почала курс антибіотиків. Почуваюся добре. Якщо б ще не температура 37,2 (ввечері), то взагалі все було б чудово. Але ж я тиждень як повинна була ходити на роботу. Нарешті лікарі зв'язалися з моєю подругою, призначили їй безкоштовний тест (як моїй контактній). Дітей це теж стосується", – розповіла українка.

Вона додала, що її сімейна лікарка після цього зв'язалася з нею.

"Вона зателефонувала мені й каже: "Чого ж ти пішла робити тест у приватну клініку?" Я їй: "Як? Ви ж мені самі сказали, що у мене немає показань для тесту, я не була за кордоном і не контактувала з підтвердженим хворим". Вона: "Так! Жодних приватних клінік! Ми самі будемо робити тобі та твоїй дитині всі тести та обстеження!" – написала Лютова.

Повний пост українки в соцмережі. Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Facebook / Оксана Лютова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі поскаржилися на жахливі умови в інфекційному відділенні Лановецької центральної районної лікарні (Тернопільська область), де лікують хворих на COVID-19.

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