Українка з COVID-19 померла через півтори години, коли її кисень забрали для іншої пацієнтки, – волонтерка

В Україні пацієнтка з COVID-19 померла через півтори години після того, як її маску з киснем віддали іншій інфікованій у більш важкому стані.

Про це на своїй сторінці в Facebook у понеділок, 23 листопада, повідомила волонтерка Леся Литвинова. Вона не уточнила, де й коли сталася трагедія.

Литвинова поділилася скриншотом повідомлення, яке їй надіслала донька загиблої українки.

Вона розповіла, що останній раз говорила з мамою телефоном о 23:45.

"Вона сказала, що маску зняли з неї, оскільки іншій жінці гірше, нижче кисень, ніж у неї. Вона сказала, щоб ми не телефонували їй, вона постарається заснути", – писала жінка волонтерці.

Вранці чоловікові пацієнтки зателефонували з лікарні та повідомили про смерть.

"Коли забирала маму з моргу, лікар сказав, що смерть наступила о 01:10", – написала українка Литвиновій.

Волонтерка повідомила, що дочка загиблої також шукала кисень для свого батька. "Маму вона вже поховала, за життя тата продовжує боротися", – написала Литвинова.

Вона також зазначила, що проблеми медицини в цей період потрібно вирішувати системно.

Як писав OBOZREVATEL, заступниця міністра охорони здоров'я в 2014-2015 роках Наталія Лисневська заявила, що Україна на межі введення протоколу сортування хворих на COVID-19.

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