Степанов повідомив, кому дадуть безкоштовну вакцину від COVID-19 в Україні

Вакцина проти COVID-19 в Україні повинна бути безкоштовною для осіб, які належать до групи ризику.

Йдеться не тільки про пацієнтів із хронічними захворюваннями або людей, старше 65 років, але і про медиків, працівників сфери освіти, соцслужб, Нацполіції. Про це в ефірі "Україна 24" заявив глава МОЗ Максим Степанов.

За його словами, ці категорії громадян "точно вимагають вакцинації". В уряді підрахували, що таких осіб 20 млн 866 тисяч.

"Як мінімум цю кількість ми повинні забезпечити [вакциною] за рахунок держави. Саме тому ми закладали цифри в бюджеті 15,1 млрд грн, порахувавши цю кількість населення", – зазначив Степанов.

Міністр нагадав, що країна отримала офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від фонду COVAX. У межах цієї міжнародної ініціативи України виділять 8 млн доз препарату.

Степанов розповів, що всі документи українська сторона подала до 14 грудня. Конкретна дата поставок ще невідома. Попередньо, це перший квартал 2021 року.

"Наша заявка схвалена, розбивалася вона на дві заявки – перша за моїм підписом, друга за підписом міністра охорони здоров'я і міністра фінансів [Сергія Марченка]. Ми отримали підтвердження від COVAX", – сказав міністр.

Він також висловився про держбюджет країни на 2021 рік, у якому медична галузь недофінансована. Глава МОЗ заявив, що не згоден із такою кількістю коштів. Їх, як сказав Степанов, точно не вистачить на підвищення зарплат медикам.

"15,1 млрд ми пропонували на вакцинацію, натомість там стоїть 2,36 млрд. Нас категорично не влаштовує цифра з фінансування медицини...

У бюджетному запиті ми подавали 296 млрд – з урахуванням вакцинації, реагування на епідемію – за фактом стоїть 159 млрд грн. Критично необхідний мінімум – потрібно ще плюс 57-60 млрд", – сказав він.

Максим Степанов Міністерство охорони здоров'я України

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України підписало документи за міжнародною програмою COVAX, згідно з якою країна безкоштовно отримає вакцину від коронавірусу.

Глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький стверджує, що вакцинація буде безкоштовною. На думку нардепа, в країні необхідно прищепити більш ніж 18 млн осіб.

МОЗ розділив українців на три групи за терміновістю вакцинації.

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