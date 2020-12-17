Шмигаль: Україна розробила план вакцинації від COVID-19
В Україні розробили національний план вакцинації населення від COVID-19, який мають затвердити найближчим тижнем (із 21 грудня).
Очікується, що українці зможуть отримати щеплення вже в лютому 2021 року. Про це в програмі-інтерв'ю "Велика онлайн-розмова НВ" повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Є національний план вакцинації. Як і багато інших країн, Україна його також має", – сказав глава Кабміну.
За його словами, уряд уже розуміє, як і кого потрібно вакцинувати, і "практично розуміє", коли програма почнеться. "Це лютий", – сказав прем'єр.
Нагадаємо, що 16 грудня Шмигаль зустрівся з директором Європейського регіонального бюро ВООЗ доктором Гансом Клюґе й попросив прискорити постачання вакцини.
Прем'єр-міністр заявляв, що російська вакцина "Супутник V" не може бути використана в Україні, навіть якщо не брати до уваги геополітичні моменти.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Bloomberg підрахували, що Україна має контракти на вакцину, укладені безпосередньо з виробниками, тільки для 2,1 млн громадян.
Якщо приплюсувати вакцину, яку країна сподівається отримати від фонду COVAX, загалом препарату вистачить для близько 6,1 млн українців.
Глава МОЗ Максим Степанов раніше сказав, що перша партія безплатної вакцини від COVAX повинна надійти в Україну в кінці першого або в другому кварталі 2021 року.
За словами Дениса Шмигаля, перший мільйон доз вакцин від коронавірусу Україна, найімовірніше, отримає в березні 2021-го.