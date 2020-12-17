Шмигаль: Україна розробила план вакцинації від COVID-19

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Суспільство
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Вакцинація

В Україні розробили національний план вакцинації населення від COVID-19, який мають затвердити найближчим тижнем (із 21 грудня).

Очікується, що українці зможуть отримати щеплення вже в лютому 2021 року. Про це в програмі-інтерв'ю "Велика онлайн-розмова НВ" повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Є національний план вакцинації. Як і багато інших країн, Україна його також має", – сказав глава Кабміну.

За його словами, уряд уже розуміє, як і кого потрібно вакцинувати, і "практично розуміє", коли програма почнеться. "Це лютий", – сказав прем'єр.

Денис Шмигаль

Нагадаємо, що 16 грудня Шмигаль зустрівся з директором Європейського регіонального бюро ВООЗ доктором Гансом Клюґе й попросив прискорити постачання вакцини.

Прем'єр-міністр заявляв, що російська вакцина "Супутник V" не може бути використана в Україні, навіть якщо не брати до уваги геополітичні моменти.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Bloomberg підрахували, що Україна має контракти на вакцину, укладені безпосередньо з виробниками, тільки для 2,1 млн громадян.

  • Якщо приплюсувати вакцину, яку країна сподівається отримати від фонду COVAX, загалом препарату вистачить для близько 6,1 млн українців.

  • Глава МОЗ Максим Степанов раніше сказав, що перша партія безплатної вакцини від COVAX повинна надійти в Україну в кінці першого або в другому кварталі 2021 року.

  • За словами Дениса Шмигаля, перший мільйон доз вакцин від коронавірусу Україна, найімовірніше, отримає в березні 2021-го.

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