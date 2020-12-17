Україна має контракти на вакцину від коронавірусу тільки для 2,1 млн громадян – Bloomberg

Наразі Україна підписала контракти безпосередньо з виробниками вакцин проти COVID-19 (поза фондом COVAX) для імунізації 2,1 млн осіб, тобто 5% населення.

Про це повідомляється в матеріалі Bloomberg. Експерти відстежили, яку кількість препарату можуть отримати країни світу за укладеними з компаніями-розробниками контрактами.

Агенство вказало, що деякі забезпечені країни хочуть закупити вакцин у кілька разів більше за необхідну кількість. Таким чином, забезпечення препаратом буде нерівномірним.

У топі рейтингу Канада, яка підписала документи, що дозволяють вакцинувати 154 млн осіб (приблизно в чотири рази більше, ніж населення країни).

Далі йдуть Великобританія та Австралія, які замовили вакцин вдвічі більше від кількості мешканців. Україна з охопленням 5% населення опинилася в низу рейтингу разом із низкою бідних держав.

ТОП-10 країн (щодо кількості вакцини і населення):

Якщо приплюсувати вакцину, яку Україна сподівається отримати від міжнародної програми COVAX, загалом країна зможе вакцинувати близько 6,1 млн громадян.

Нагадаємо, 12 грудня український уряд отримав від COVAX офіційне схвалення запиту на отримання препарату.

Безкоштовних 8 млн доз вакцини від цього фонду вистачить на 4 млн українців (одній людині потрібно зробити дві ін'єкції).

Як повідомляв OBOZREVATEL: