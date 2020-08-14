Вчені з'ясували, як COVID-19 при вагітності впливає на розвиток дитини

Дар'я Дурова Суспільство 00:20, 15.08.2020

На пізніх термінах вагітності COVID-19 зазвичай не викликає будь-яких патологій у плоду.

До такого висновку прийшли американські дослідники з Університету Вашингтона в Сент-Луїсі, передає medRxiv. Вчені проаналізували, як SARS-CoV-2 впливає на плаценту та розвиток плода протягом третього триместру.

Із початку квітня до кінця липня 2020-го вони збирали дані про макроскопічний і мікроскопічний стан плаценти 21-ї інфікованої вагітної жінки.

Результати були зіставлені з аналізами контрольної групи з 20 жінок із негативним результатом на SARS-CoV-2, у яких була одиночна вагітність.

Вчені відзвітували, що значних відмінностей аналізів у груп не було, також практично не відрізнялися показники плаценти у безсимптомних інфікованих і вагітних з явними симптомами коронавірусу.

Однак, вчені не виключили, що нова інфекція може здійснювати більш значний вплив на ранніх стадіях вагітності.

Як писав OBOZREVATEL, коронавірус пошкоджує тільки специфічні органи людини, в тому числі легені, печінку, нирки, серце і нервову систему, але не весь організм. До такого висновку прийшли вчені іспанського Університету Сарагоси.

Відкриття дозволить розробити препарати, які запобігають поліорганній недостатності та смерть пацієнтів.

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