COVID-19 у рідкісних випадках може викликати параліч у дітей – учені

У рідкісних випадках коронавірусна інфекція може стати причиною паралічу в дітей.

Про це заявили вчені Манчестерського університету Великобританії, пише DailyMail. Це можливо, оскільки коронавірус здатний інфікувати спинний мозок, вважають вони.

Такий висновок дослідники зробили, вивчивши 38 випадків COVID-19 у дітей із восьми країн.

Тринадцять прибули з Франції, вісім із Великобританії, п'ять із США, по чотири з Бразилії та Аргентини, двоє з Індії, по одному з Перу й Саудівської Аравії. У деяких пацієнтів були виявлені рідкісні випадки важких неврологічних симптомів.

Усі діти пройшли МРТ після появи симптомів від стандартної лихоманки до проблем з опорно-руховим апаратом.

У восьми пацієнтів не було респіраторних симптомів, таких як задишка або кашель, звичайних у разі коронавірусу.

Четверо померли після зараження іншою інфекцією, наприклад, туберкульозом або MRSA (золотистий стафілокок) після того, як COVID-19 послабив їхній імунітет.

У двох дітей діагностували параліч після ураження вірусом спинного мозку і подальшого запалення. Вони потребували апарату штучної вентиляції легенів і годуванні через зонд.

Також у них спостерігалася дісавтономія – нездатність організму регулювати частоту серцевих скорочень, артеріальний тиск, дихання, функцію сечового міхура та температуру.

З усієї групи 32 дитини повністю одужали, у шести на момент публікації дослідження стан покращився.

Співавтор роботи професор Ставрос Стіварос сказав, що, зважаючи на результати, неврологічні ускладнення трапляються у дітей після коронавірусу рідко. До того ж реакція може бути відтермінованою.

На думку австралійських дослідників, загалом діти менше схильні до ризику розвитку важких симптомів коронавірусу та смерті від інфекції. Причиною цього є безліч відмінностей між тілами та імунною системою дитини й дорослого.

Зокрема, це міцні, неушкоджені клітини в їхніх кровоносних судинах, що запобігають запаленню й згортанню крові, підвищений рівень вітаміну D, менша кількість рецепторів ACE2, які коронавірус використовує для зараження клітин.

Ще одним чинником, що сприяє вищій опірності дітей інфекції, є те, що вони досить часто виявляються недавно вакцинованими від інших хвороб. Це тренує дитячу імунну систему та змушує її працювати на повну потужність, пояснили вчені.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що у дітей є такі характерні симптоми коронавірусної хвороби, як блювота й діарея. Про це розповіла дитяча інфекціоністка з Кривого Рогу, лікарка вищої категорії Світлана Куніцина. В іншому ж, за її словами, у дітей практично такі ж симптоми COVID-19, як і у дорослих.

Загалом діти хворіють легше, ніж дорослі пацієнти, заявила вона. Однак якщо батьки запідозрили у дитини інфекцію, необхідно звернутися за консультацією до фахівця, а не займатися самолікуванням.