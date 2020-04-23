COVID-19 у лікарні Кременчука розніс тракторист: з'явилися нові деталі "коронавірусного" скандалу

На Полтавщині медики Кременчуцької районної лікарні проґавили серед пацієнтів інфікованого коронавірусом. Через цю помилку в медзакладі COVID-19 підхопили декілька десятків працівників – від санітарок до завідуючого відділенням.

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А "підозрюваним" пацієнтом виявився звичайний тракторист, який не виїжджав за кордон та не спілкувався із тими, хто звідти повернувся. Про це йдеться у сюжеті "Надзвичайних новин" на ICTV.

За словами в. о. завідувача лікарні Марії Ігнатчук, хворі не мали жодних специфічних симптомів чи епідеміологічного анамнезу. І вірус у лікарні виявили лише після того, як провели обов'язкове тестування пацієнтів з пневмонією.

Водночас відомо, що перед тим із чоловіком, якого підозрюють у тому, що він став нульовим пацієнтом у районі, вільно спілкувався як медперсонал, так і інші хворі.

Так, із 69 обстежених у лікарні, в 24 тести виявились позитивними. Із них у 18 хвороба проходила безсимптомно.

"На сьогодні тяжких хворих немає, киснево залежних теж. Четверо із пацієнтів почувають себе добре, якщо два їхні ПЛР-тести будуть негативними – їх випишуть", – запевнила Ігнатчук.

Нині лікарню закрили на карантин, встановили блокпости й поставили охорону. Водночас у міськраді стурбовані тим, що заражених коронавірусом у місті може бути більше, адже медики, не підозрюючи про хворобу, вільно їздили громадським транспортом, ходили до магазинів тощо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарня у Кременчуці стала розсадником коронавірусу, там керівництво приховує правду, а десятки медиків уже заразилися COVID-19 .

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