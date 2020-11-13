У кожного десятого українця знайомі помирали від COVID-19 – опитування

Соціологічне опитування показало: більшість українців або самі перехворіли на COVID-19, або знають про випадки інфікування серед своїх знайомих. Кожен десятий сказав, що був знайомий із жертвами пандемії.

Такі дані показало опитування, проведене програмою "Свобода слова Савіка Шустера". Респонденти давали відповіді через інтернет у межах проєкту "Електронна демократія". Трансляція політичного ток-шоу від 13 листопада доступна на YouTube-каналі Shuster online (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Більшість глядачів програми (14 923 учасники опитування) відповіли, що перехворіли на COVID-19 (80,6%).

Результати опитування Скриншот відео

53,6% зверталися до сімейного лікаря, 18,4% відповіли, що лікувалися самі. 14% консультувалися у знайомих медиків, 7,3% – у друга, який перехворів на коронавірус. Найменше українців зверталися в приватні клініки (5%) або страхові компанії (1,7%).

До кого зверталися українці під час COVID-19 Скриншот відео

У 70,8% респондентів є знайомі, які захворіли на коронавірус. 12,1% відповіли, що знають людей, які померли внаслідок зараження.

Скриншот відео

Трансляція програми:

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