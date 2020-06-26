COVID-19 в інтернаті на Хмельниччині захворіли уже 90 осіб: серед них медики

Кількість хворих на коронавірус у Кривчицькому психоневрологічному інтернаті у Хмельницькій області зросла до 90 – 4 з них медики, решта – підопічні.

Про це повідомили на сайті Хмельницької ОДА. Зазначається, що у більшості хвороба проходить безсимптомно. Уже відібрано ще 110 зразків, які перебувають на досліджені в ДУ "Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України".

"Підопічних інтернату, у яких хвороба проходить безсимптомно або у стані середньої важкості, вирішено залишити в інтернаті під постійними доглядом медпрацівників. Наразі 5 осіб з інтернату госпіталізовані до інфекційної лікарні", – повідомили в ОДА.

Контроль за станом здоров’я хворих здійснюється силами лікарів Центральної районної лікарні та Центру первинної медичної допомоги Дунаєвецького району.

В ОДА наголосили: на сьогодні заклад забезпечений необхідними продуктами харчування, засобами індивідуального захисту, дезінфікуючими засобами, медпрепаратами, тощо. Також виставлені карантинні пости, які мають контролювати питання щодо в’їзду і виїзду у село Кривчик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кривчицькому психоневрологічному інтернаті в Хмельницькій області 25 червня зафіксували масове зараження коронавірусом.