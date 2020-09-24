Українка про лікування коронавірусу в 4-річного сина: замкнуте коло, до нас не йдуть, ми не маємо права вийти

У Києві низка лікарів відмовилася приймати в лікарні та їхати на виклик до 4-річної дитиниі з коронавірусом, стан якої погіршився під час лікування вдома.

Про це на сторінці у Facebook 23 вересня розповіла мама хлопчика Оксана Смола. Вона повідомила, що у її старшого сина проявилися симптоми два тижні тому – спершу просто піднялася температура.

На другий день у хлопчика почав боліти живіт, температура трималася вище 37 градусів. Однак, він лікувався вдома.

У результаті у свекра жінки виявили COVID-19, дитині також зробили тест.

"Робили в п'ятницю після обіду, то результат отримали аж у понеділок після 19:00. Результат був позитивний", – розповіла Смола.

"Із перших днів я повідомила педіатра, що в дитини температура і не могла б вона до нас прийти послухати й подивитися. Але попередила, що у свекра виявили "корону". Педіатр сказала, що якщо прийде до нас, то повинна піти на самоізоляцію на 2 тижні. Ми ж прийти в поліклініку не можемо, тому що контактували з коронавірусним. Я вже і пропонувала вивести малюка на вулицю і щоб вона його подивилася на лавочці. Відповідь: ні", – написала вона.

Жінка зазначила, що хлопчикові на п'ятий день хвороби стало гірше, вони збивали йому температуру кожні чотири години. У дитини було червоне горло, шия розпухла і сильно болів живіт.

"Зателефонувала в нашу дитячу поліклініку. Сказали, що черговий лікар не може оглянути дитину в коронавірус і нам йти до них не можна. Мовляв, вирішуйте зі своїм педіатром. Відмовили і в приватній клініці. Жоден педіатр не захотів ні прийти, ні прийняти. Запропонували надіслати бригаду швидкої за 1900 грн. Утворилося замкнене коло: до нас не йдуть, а ми не маємо права вийти з будинку, тому що на самоізоляції", – обурилася мама хлопчика.

Вона додала, що синові довелося викликати "ковідну" швидку допомогу. Спершу його не госпіталізовували, проте після аналізу крові, який довелося здавати через знайомих, поклали на стаціонар в інфекційне відділення. Дитина тиждень отримувала крапельниці й антибіотики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше інфекціоністка Світлана Куніцина зазначила, що в період пандемії коронавірусу будь-які прояви респіраторних захворювань можуть бути його ознакою. Однак у дітей є такі характерні симптоми нової хвороби, як блювота та понос.