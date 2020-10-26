COVID-19 став "реактивним", його просто так не зупинити, – лікарка

Коронавірус став більш заразним, його поширення відбувається в геометричній прогресії.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповіла директорка (головна лікарка) Київської міської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан. "Вірус став реактивнішим. Мені здається, що вже включився якийсь механізм і просто так зупинити процес у нас вже не вийде", – зауважила вона.

За оцінками медички, на сьогоднішній день Україна "досить близька" до другого і третього рівня епідемії коронавірусу – коли щодня в країні фіксуватиметься від 11 до 15 тисяч нових заражень.

Як пояснила лікарка, це буде пов'язано, перш за все, з тим, що всі хворі, у яких підтверджено коронавірус, мають коло контактних осіб. "У будь-якому випадку захворюваність буде збільшуватися", – попередила вона.

Зокрема, головна лікарка не виключила, що станом на кінець поточного тижня, на 30 жовтня, в Україні може фіксуватися понад 9 тисяч нових заражень на добу.

Повну версію бліцінтерв'ю з Тетяною Мостепан скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов допустив, що Україна може повернутися до жорсткого карантину, якщо щоденний приріст хворих на COVID-19 досягне 11-15 тисяч осіб.