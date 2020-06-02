COVID-19 став менш шкідливий: біолог пояснив природу вірусу

Карина Бондаренко Суспільство 08:27, 2.06.2020 Оновлено: 09:28, 2.06.2020

Коронавірус став менш шкідливим, оскільки коли значна частина населення перехворіла, виник популяційний імунітет і йому стало складно поширюватися.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів американський біолог Костянтин Чумаков, який займається розробленням вакцин. Він зазначив, що всі людські віруси спершу виникали в тваринному резервуарі, а потім перейшли на людину.

І якщо в неї немає імунітету – збудник поширюється легко й швидко, до певного моменту.

Коронавірус

"Той же SARS-CoV-2, що спричинює хворобу COVID-19, теж не надто шкідливий. Смертність серед інфікованих – менш ніж 1%, хоча офіційні дані свідчать про 2-5%. Загалом, у світі величезна кількість вірусів – це вони господарі на цій землі, а не ми", – підкреслив біолог.

Як писав OBOZREVATEL раніше, вчені виявили, що втрата нюху та смаку є симптомами в пацієнтів, які перенесли коронавірусну інфекцію. Вони можуть зберігатися кілька місяців.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Зеленський про "плівки Байдена": головне питання – хто та як записував Порошенка

Українців просять врятувати життя 4-річній дівчинці зі страшним діагнозом

Кабмін хоче удвічі підвищити норматив на газ: як із українців додатково зберуть 3 млрд

У Криму назріла катастрофа через нестачу води: в Росії забили тривогу

Допоміг у SpaceX Маску: українець розробив програмне забезпечення для Falcon 9