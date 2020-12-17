Шмигаль засумнівався в можливості вакцинувати 90% українців

Щоб побороти ризики епідемії COVID-19 за допомогою вакцин, щеплення повинні отримати 90% жителів країни, але цей сценарій нереалістичний.

Таку заяву 17 грудня в програмі-інтерв'ю "Велика онлайн-розмова НВ" зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він зазначив, що такий же відсоток населення має зробити щеплення в разі епідемії грипу.

"Щоб повністю усунути ризик епідемії [коронавірусу] – 90% населення країни повинні бути провакциновані. Я це знаю з вакцинації грипу", – сказав глава Кабміну.

За його словами, на посаді голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації він також ставив завдання, "що 90% області повинні бути провакциновані" в разі епідемії грипу.

Прем'єр визнав, що це нереалістично. Шмигаль додав, що, крім вакцини, надалі постійно поліпшуватиметься протокол лікування коронавірусу.

"Наступного року буде перехідний етап у боротьбі з вірусом, подоланні й поверненні до нормального життя", – вважає він.

Нагадаємо, під час інтерв'ю Шмигаль також повідомив, що в Україні розробили національний план вакцинації від COVID-19, який мають затвердити найближчим тижнем.

Денис Шмигаль на інтерв'ю Скриншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова ВРУ Дмитро Разумков пояснив, що обсяги закупівлі вакцин Україною залежать від бюджету. Однак Міністерство фінансів шукає додаткові гроші.