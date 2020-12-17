Шмигаль засумнівався в можливості вакцинувати 90% українців

Щоб побороти ризики епідемії COVID-19 за допомогою вакцин, щеплення повинні отримати 90% жителів країни, але цей сценарій нереалістичний.

Таку заяву 17 грудня в програмі-інтерв'ю "Велика онлайн-розмова НВ" зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він зазначив, що такий же відсоток населення має зробити щеплення в разі епідемії грипу.

"Щоб повністю усунути ризик епідемії [коронавірусу] – 90% населення країни повинні бути провакциновані. Я це знаю з вакцинації грипу", – сказав глава Кабміну.

За його словами, на посаді голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації він також ставив завдання, "що 90% області повинні бути провакциновані" в разі епідемії грипу.

Прем'єр визнав, що це нереалістично. Шмигаль додав, що, крім вакцини, надалі постійно поліпшуватиметься протокол лікування коронавірусу.

"Наступного року буде перехідний етап у боротьбі з вірусом, подоланні й поверненні до нормального життя", – вважає він.

Нагадаємо, під час інтерв'ю Шмигаль також повідомив, що в Україні розробили національний план вакцинації від COVID-19, який мають затвердити найближчим тижнем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова ВРУ Дмитро Разумков пояснив, що обсяги закупівлі вакцин Україною залежать від бюджету. Однак Міністерство фінансів шукає додаткові гроші.