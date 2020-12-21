Вчені з Італії дали рекомендації щодо лікування COVID-19 у домашніх умовах

Дар'я Дурова Суспільство 18:41, 21.12.2020

Коли у людини проявилися симптоми COVID-19, можна почати лікування в домашніх умовах (під обов'язковим наглядом лікаря) ще до результатів ПЛР-тесту.

Це може перешкодити інфекції розвинутися до такого ступеня, що хворому знадобиться госпіталізація й інтенсивна терапія. Про це йдеться в звіті італійських вчених з Інституту фармакологічних досліджень Маріо Негрі та лікарні Папи Джованні XXIII у Бергамо, передає газета Il Messaggero.

Експерти підкреслили, що основну роль у лікуванні коронавірусу вдома повинен відігравати лікар. Безсимптомним пацієнтам медикаментозна терапія не проводиться.

Про необхідність початку лікування сигналізують такі симптоми:

  • кашель (спостерігається у 67% пацієнтів із COVID-19);

  • лихоманка (присутній у 43% випадків);

  • нудота, блювота, діарея;

  • біль у горлі;

  • головний біль.

Сімейний лікар може виписати хворому ліки, які використовуються для боротьби з іншими інфекціями дихальних шляхів, зокрема, протизапальні препарати. Наприклад:

Парацетамол деякі медики радять не використовувати, оскільки він не володіє протизапальними властивостями і, отже, не може пригнічувати фермент, що викликає запалення в організмі.

Однак, цей препарат, а також ібупрофен або ацетилсаліцилову кислоту, не забороняється приймати інфікованим із легкими симптомами й температурою не вище 38 градусів.

У деяких випадках лікар може виписати антибіотик азитроміцин або ухвалити рішення про необхідність госпіталізації і кисневої терапії.

Аналізи крові також необхідні для контролю показників запалення, функції нирок і параметрів коагуляції.

Вчені зазначили, що цей протокол лікування апробований приблизно на п'ятдесяти пацієнтах із позитивними результатами тестів на коронавірус. Усі хворі обійшлися без госпіталізації, у них були легкі симптоми.

Додамо, підходи лікарів до медикаментозної терапії від COVID-19 можуть відрізняться. Приймати ліки без призначення не рекомендується.

Карта поширення коронавірусу в світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що українцям з підтвердженим діагнозом можуть компенсувати лікування COVID-19 вдома, якщо ті нададуть чеки з аптек.

Раніше головний лікар діагностичного медичного центру Львова Тарас Жиравецький дав пораду, які аналізи потрібно здати після перенесеної коронавірусної інфекції.

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