Вчені з Італії дали рекомендації щодо лікування COVID-19 у домашніх умовах

Коли у людини проявилися симптоми COVID-19, можна почати лікування в домашніх умовах (під обов'язковим наглядом лікаря) ще до результатів ПЛР-тесту.

Це може перешкодити інфекції розвинутися до такого ступеня, що хворому знадобиться госпіталізація й інтенсивна терапія. Про це йдеться в звіті італійських вчених з Інституту фармакологічних досліджень Маріо Негрі та лікарні Папи Джованні XXIII у Бергамо, передає газета Il Messaggero.

Експерти підкреслили, що основну роль у лікуванні коронавірусу вдома повинен відігравати лікар. Безсимптомним пацієнтам медикаментозна терапія не проводиться.

Про необхідність початку лікування сигналізують такі симптоми:

кашель (спостерігається у 67% пацієнтів із COVID-19);

лихоманка (присутній у 43% випадків);

нудота, блювота, діарея;

біль у горлі;

головний біль.

Сімейний лікар може виписати хворому ліки, які використовуються для боротьби з іншими інфекціями дихальних шляхів, зокрема, протизапальні препарати. Наприклад:

аспірин або аулін (їх не можна змішувати);

кортизон і гепарин (у більш серйозних випадках).

Парацетамол деякі медики радять не використовувати, оскільки він не володіє протизапальними властивостями і, отже, не може пригнічувати фермент, що викликає запалення в організмі.

Однак, цей препарат, а також ібупрофен або ацетилсаліцилову кислоту, не забороняється приймати інфікованим із легкими симптомами й температурою не вище 38 градусів.

У деяких випадках лікар може виписати антибіотик азитроміцин або ухвалити рішення про необхідність госпіталізації і кисневої терапії.

Аналізи крові також необхідні для контролю показників запалення, функції нирок і параметрів коагуляції.

Вчені зазначили, що цей протокол лікування апробований приблизно на п'ятдесяти пацієнтах із позитивними результатами тестів на коронавірус. Усі хворі обійшлися без госпіталізації, у них були легкі симптоми.

Додамо, підходи лікарів до медикаментозної терапії від COVID-19 можуть відрізняться. Приймати ліки без призначення не рекомендується.

Карта поширення коронавірусу в світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що українцям з підтвердженим діагнозом можуть компенсувати лікування COVID-19 вдома, якщо ті нададуть чеки з аптек.

Раніше головний лікар діагностичного медичного центру Львова Тарас Жиравецький дав пораду, які аналізи потрібно здати після перенесеної коронавірусної інфекції.