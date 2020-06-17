COVID-19 проявив нову особливість в Україні: лікарка розповіла про тенденцію

З початком літа COVID-19 в Україні не вщух, як припускали епідеміологи, а став таким же агресивним, як на початку пандемії.

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Про це заявила головна лікарка Олександрівської клінічної лікарні Києва Людмила Антоненко. В інтерв'ю "КП в Україні" вона розповіла про особливості зміни прояву вірусу в заражених.

"Якщо тижні три тому ми спостерігали пацієнтів із пневмоніями без високої температури, то зараз у хворих переважно лихоманка – така, як була на початку епідемії", – зазначила медикиня.

За її словами, у більшості нових заражених проявляється висока температура до 39 градусів, яка погано збивається препаратами. Також хворі скаржаться на дуже сильну слабкість.

"Багато хто вірив, що з початком літа вірус втратив свою силу. Але я не можу цього підтвердити. Він нікуди не подівся, залишається таким же агресивним, як був, і так же легко передається під час контакту з інфікованими хворими", – стверджує Антоненко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 17 червня в Україні офіційно підтверджено 33 234 випадки коронавірусної інфекції. З них 758 були виявлені за минулу добу, що стало новим антирекордом із добового приросту.