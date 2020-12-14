COVID-19 призвів до колапсу з гемодіалізом на Хмельниччині: немає навіть каталок

У лікарні міста Славута Хмельницької області люди не можуть отримати гемодіаліз. Відділення детоксикації, де проводять цю життєво важливу процедуру, зайняте хворими на коронавірус теж із нирковою недостатністю.

Ба більше, у медустанові не вистачає ні каталок, ні кисню. Про критичну ситуацію, що склалася там, йдеться у сюжеті "Фактів" на ICTV (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що мешканців Славути, котрі потребують гемодіалізу, в лікарні змушені відправляти до медустанов інших районів. Тут же на місце таких планових пацієнтів прибувають тяжкі хворі з COVID-19, а також із нирковою недостатністю.

Водночас опікуватися ними може фактично тільки завідуючий відділенням детоксикації, оскільки 11 його колег і самі злягли із коронавірусом.

Завідувач Олег Квятковський мусив звернутися із офіційним листом до Міністерства охорони здоров’я. Він попросив чиновників відомства "навести лад із доставкою хворих", а також вирішити проблему хоча б із нестачею елементарних засобів захисту.

Хоча у відділенні лікарні в Славуті не вистачає значно більшого – кисневих концентраторів. Через це планові пацієнти, які мали б отримувати курс гемодіалізу, навіть уночі змушені їхати для цього в інші райони за 50-60 кілометрів.

"У нас не вистачало бахіл, захисних халатів та багато іншого, чомусь в області не вистачило коштів, тому ми звернулися до міністра охорони здоров’я. Вийшло так, що у відділенні, на яке повністю кинули пацієнтів із коронавірусом, немає ні каталок, ні кисню", – розповів керівник робіт із ліквідації наслідків НС на території Славутської міської ОТГ.

Відомо, що спершу лікарня у Славуті й Хмельницький обласний департамент здоров’я уклали угоду, за якою ця медустанова повинна була приймати тільки певну кількість хворих на коронавірус, котрі водночас потребують гемодіалізу.

Натомість вийшло, що навантаження на лікарню збільшили, однак не забезпечили її всім необхідним для порятунку важкохворих пацієнтів.

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