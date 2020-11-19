Патріарх Філарет: коронавірус придумали люди і випустили його

Коронавірус, який нібито створили люди, "попустив бог", щоб покарати людство за гріхи й обернути до себе.

Таку думку про пандемію висловив 91-річний почесний патріарх ПЦУ Філарет в інтерв'ю "Українським новинам". Говорячи про "неприроднє" походження COVID-19, він посилається на те, що "так говорять дослідження та вчені".

"Тобто, коронавірус придумали люди і випустили його. Бог попустив. І виникає запитання, чому бог попустив таке зло, як коронавірус, який захопив собою весь світ? Причому миттєво.

Бог попустив для того, щоб з одного боку покарати за різні гріхи, а з іншого – щоб обернути людей до себе", – вважає церковник.

Він сказав, що коли людина страждає від COVID-19 і відчуває, що може померти, вона буде звертатися до вищих сил.

"Так ось, для того, щоб обернути людей до себе, господь попускає це, а інших карає за різні гріхи, зокрема і за ці одностатеві шлюби.

Але гріхів багато. Ну, наприклад, корупція – гріх? Не менший, ніж одностатеві шлюби. Неправда, яка нас оточує, так само. І за це господь і карає, щоб ми звернулися до нього", – запевняє Філарет.

Він також розповів про відомий йому випадок, коли багата особа захворіла на COVID-19. Інфікований готовий був віддати всі гроші, щоб вилікуватися. "Але гроші віддав і помер. Ось про це не потрібно забувати", – сказав церковник.

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