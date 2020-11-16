Лікарка розповіла про підвищені ризики COVID-19 при вагітності

COVID-19 становить небезпеку для вагітних, оскільки в цей період у жінки відбуваються зміни в організмі, в тому числі дихальної системи, а імунітет не працює в повну силу.

Про це на сторінці Лікарні святого Мартіна у Facebook розповіла акушерка-гінекологиня Марина Поковба (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Лікарка зазначила, до достовірних даних про більшу ймовірність заразитися при вагітності немає, проте це не виключається.

Чи передається COVID-19 від матері до дитини, а також при грудному вигодовуванні, ще не вивчено.

Водночас ускладнення COVID-19 можуть спровокувати передчасні пологи, сказала лікарка.

Медик радить не пропускати огляди в лікаря та "не ізолюватися від світу", але дотримуватися всіх заходів карантину: носити маски, дотримуватися гігієни рук, уникати місць ыз великим скупченням людей і ін.

Крім того, пологи при коронавірусі будуть проходити в спеціальних відділеннях-ізоляторах. Породіль також обслуговуватиме окрема бригада в засобах індивідуального захисту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені заявили, що ліки від ревматоїдного артриту барицитиніб, що продаються, зокрема, під торговою маркою Olumiant, на дві третини знижують рівень смертності серед госпіталізованих із COVID-19.