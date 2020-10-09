COVID-19 ослабне разом з грипом і ГРВІ: лікар озвучив терміни

Коронавірус поводить себе подібно до інших гострих респіраторних інфекцій, зокрема, до грипу, тому ослаблення епідемії можна очікувати лише навесні 2021 року.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Києві, лікар Олег Рубан. "Сьогодні ми спостерігаємо повну кореляцію коронавірусу з грипом та ГРВІ", – наголосив він.

Разом з тим, за словами Рубана, COVID-19 відрізняється від решти гострих респіраторних інфекцій тим, що "ця вірусна інфекція дуже важка і дуже агресивна".

"На жаль, ми будемо спостерігати ще два сезони, 2020 і 2021 року. Буде збільшення захворюваності, низка рекордів аж до березня наступного року", – попередив він. За оцінками лікаря, пік епідемії можна очікувати у січні-лютому 2021 року.

Повну версію бліцінтерв’ю з Олегом Рубаном скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Олег Рубан назвав умову, за якої місто Київ може бути віднесено до червоної зони з COVID-19.