COVID-19 опасен именно для вас: моя история болезни

Дмитро Томчук Суспільство 09:53, 11.09.2020

Я продолжаю проводить встречи, несмотря на то, что заболел коронавирусом. Да COVID-19, что б многим стало понятно!

Как вам такое заявление? Да, заболел. Да, по-настоящему. Тест, тот, который стоит 2500, подтверждает. Но встречи я не отменяю, сегодня даже судил "Битву проектов". Конечно, все дистанционно. Получилось неудачное совпадение, и заседал в жюри я из приемной своего врача в киевской клинике, несколько неловкий момент. Но - нельзя отменить "Битву", нельзя отменить врача, потому что - обязательства, а у врача, как выяснилось, были вообще эпические новости, и я бы много пропустил, если бы ушел. Это новый опыт, он говорит о том, что реально одновременно быть в ЗУМе и общаться с врачом в реале. Хотя несколько странно.

Из удивительного: моему сотруднику, с которым я обсуждал ближайшее, что нужно сделать по работе, понадобилось больше десяти минут, чтобы понять, что я ему рассказываю про факт моего персонального заболевания. Сперва он думал, что я пересказываю историю какого-то очередного бизнесмена. Потом он думал, что это метафора. Потом он думал, что это абстрактно. Когда он понял, о чем я, все пришлось повторять заново. И все вот почему: весной он стойко пережил все ограничения. Он перенес остановку транспорта. Закрытие магазинов. Маски и перчатки. Полосатые бело-красные ленточки, которыми обвязали его любимые места. Патрули. Сюжеты в новостях о неприятностях, с которыми сталкивались заболевшие. И весной, когда отменили ограничения, пустили транспорт и люди вышли в офисы, он воспринял происходящее по-своему. Он подумал, что ковид побежден навсегда и все закончилось. Он был не в курсе, что ничего еще даже не начиналось. Он поверил в то, что было удобно ему: что это конспирологический заговор рептилоидов. Поэтому мне было тяжело пробиться к его сознанию, но все же удалось.

Итак, из новостей: у меня и у Ксюши результаты теста ПЦР положительные. Достоверность тестов, в силу специфики нашего врача - ровно 1000%. Приходится верить. Состояние по 10-балльной шкале - у меня на 5, у Ксюши - на 4, была высокая температура, сильная ломота в теле, зато у меня 36,5 и в этой связи вообще не понятно, зачем в торговых центрах меряют температуру. Да, боли в груди. Детей не коснулось, у них тесты ничего не выявили. Дети, понятно, отдельно, ходят в школу. Вирус мы привезли из командировки. И что теперь? Ничего. Будем сидеть и лечиться.

И вот теперь, когда я, наконец, настоящий эксперт по ковиду, и могу вещать для вас по этому поводу прямо из середины ситуации, я имею важное, что сказать. Мы сидели в полной самоизоляции всю весну, в предельно жестком режиме, не выходя за ворота нашего дома. Это конечно, не сравниться с историей одной дамы, которая не выходила из квартиры 2,5 месяца и которая по 5-6 часов ежедневно проводила санобработку квартиры. Если бы в системе украинского здравоохранения сохранились психбольницы, она стала бы их клиентом. Но на нет и суда нет. Лично мы изначально отнеслись ко всему очень серьезно. И соблюдали все предписанные нормы от и до. Теперь мы вернемся снова к той жизни, но с несколько иным багажом. Еще мы при малейшем недомогании сразу сдавали тест, и при стоимости тестов и количестве тестируемых периодичность, с которой мы тестировались, делала затею весьма пикантной. Но наконец-то есть определенность в вопросе. Наконец-то всем, кто меня знает, станет очевидно далеко неочевидное: разговоры о том, что ковид - это фейк - это разговоры умственно отсталых. Увы. Как ни жаль отказываться от такой восхитительной иллюзии.

Исходя из случившегося, некоторые выводы: Не нужно игнорировать маски и перчатки. И ключевое тут как раз перчатки. Далее: да, полтора метра дистанции - это реально может спасти. Этого расстояния достаточно. Мы так любим поудивляться скандинавам, которые стоят в очереди на автобус за два метра друг от друга, но не знаем, что это - память поколений об эпидемиях, которые выкосили в средневековье северные страны под ноль. Отсюда и их увеличенное личное пространство - просто генетическая память о произошедшем. Зато у украинцев теперь есть отличная возможность познать разницу между сутью полутора метров пустого пространства и сутью работающего ИВЛ, если достанется. Но далее к великим открытиям.

Нельзя носить маски под носом. Как это делает 90% из тех 30%, что вообще носят маску. А лучше еще и носить защитные очки. Все вроде как начинали это делать, да бросили. Оказывается, бросать не следовало, потому что все самое интересное было только впереди. Кстати, оно и сейчас еще впереди. Из хорошего: с больным можно контактировать, просто расстояние не должно быть меньше 1,5 м. Это простые и понятные вещи. Это я сейчас описал только то, что есть ваши личные проблемы, которые вообще никого не трогают. Пора бы перейти и к системе.

Систем две: общество и власть. Лажают обе. Одна - от безмозглости, вторая - от непрофессионализма. Это тот самый случай, про который один псих с усами сказал: "Если нация достойна того, чтобы погибнуть, пусть она погибнет!" И это был не Лукашенко, а кто - гугл вам в помощь, хотя это ничего не изменит. В Украине можно писать многотомные собрания сочинений про то, как надо делать то, что надо, и как не делать того, что не надо. С тем же успехом можно просто заполнить страницы бесконечно повторяющимся "Бла бла бла бла бла", и это будет очень верно и в точку: большинство украинцев, когда к ним обращаются, слышат именно эти слова. Так же как все остальные народы Земли. "У вас нет другого глобуса?"

Интересна ситуация со статистикой - ее, по всему, делает генератор случайных чисел. Статистика фейковая, но тут я никого не впечатлю: это и так понятно уже полгода любому ежу. А вот из интересненького, хотя для тех, кто знает жизнь и потому в цирке не смеется, ничего нового я не расскажу: мы нигде не можем зарегистрировать полученные результаты. Не можем зафиксировать, внести, добавить: это никому не нужно. Хотя мы и хотели это сделать. И, о чудо! Нас везде посылают. И говорят - это не к нам. А я уже было и забыл о главных принципах украинской системы здравоохранения: спихотерапии и ННК. Ведь я пять лет вообще ничем не болел, с тех пор, как начал подражать знакомому миллиардеру и профилактически делать разные прививки и капельницы Спихотерапия - это спихнуть больного и связанные ним проблемы на кого угодно и куда угодно, главное не заниматься им; ННК -это "Не Найдешь Концов", система коллективной безответственности. И все говорят - а, это не к нам. А, вам позвонят. А, да, этим займутся. А, не сейчас. А, не здесь. и т. д. Нужно ли говорить, что никто не позвонил? Статистику, которую вы видите каждый день в новостях - по моей оценке, ее нужно умножить минимум на 10, чтобы получить оптимистичный вариант, даже не реалистичный и тем более не пессимистичный, а возможно - на любую другую цифру, произвольно. Здесь впору снимать целую новую серию "Секретных Материалов" про Малдера и Скалли под слоганом "Истина где-то там". Не известно ничего. Даже то, какой это по счету у нас случай: ковид не вырабатывает стойких антител. Через месяц можно болеть снова. И снова. И снова. Антитела существуют только в первые 2-3 недели. потом - как ничего и не было. И много всего еще неизвестного и неисследованного. Например: болели ли мы раньше? И когда? Весной? А может зимой, до начала массовой истерии? А может пару лет назад?

Поэтому: позаботьтесь о себе сами. Не будьте беспечными. Вне зависимости от того, что мы о нем думаем, ковид существует и опасен для некоторых людей. Самая интрига здесь в том, что никогда не известно, для кого именно он опасен. Возможно, лично для вас.

Так зачем же усугублять?

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