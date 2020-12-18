Голубовська: лікарі падають, COVID-19 – дуже важке й довге захворювання

В Україні, як і в інших країнах світу, катастрофічно не вистачає лікарів, які можуть надавати професійну допомогу під час COVID-19.

Про це в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" заявила провідна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська. Програма транслювалася на YouTube-каналі Shuster online 18 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Експертка зазначила, що до роботи з коронавірусом залучають медиків різних спеціальностей, але кадрів усе одно не вистачає.

"Лікарі падають, реально... Це ж захворювання дуже важке, дуже довге. Я завжди була проти, коли його з грипом пов'язували. Воно вимагає величезного ресурсу: лікарського, технічного", – сказала Голубовська.

Одна з причин цього – тривалість коронавірусної хвороби. Як пояснила інфекціоністка, люди іноді лежать у лікарні по два або три місяці. У середньому за важкої форми пацієнт проводить місяць у стаціонарі та вимагає інтенсивної терапії. Крім того, підхід до кожного хворого відрізняється.

Голубовська зауважила, що нестача медичного персоналу спостерігається в усьому світі.

Коментуючи локдаун, вона сказала: "Я за роз'єднувальні заходи, тому що це завжди призводить до зниження захворюваності".

Голубовська також виступила за те, щоб рішення щодо медичної системи ухвалювали централізовано. У таких питаннях керівники на місцях можуть бути некомпетентними, вважає лікарка.

"Ми були й будемо найближчим часом країною хронічних важких епідемій, і ще й пандемії нашаровуються періодично. Тому що ми в соціальній кризі, а криза завжди супроводжує інфекційні хвороби", – підсумувала Голубовська.

Трансляція "Свободи слова Савіка Шустера":

Як повідомляв OBOZREVATEL, COVID-19 змінив картину, оскільки кількість "важких" пацієнтів віком до 30 років збільшується, заявила Ольга Голубовська.

Вона також вважає, що нині немає жодного сенсу в масовому тестуванні українців на коронавірус.

Інфекціоністка пояснила, що хворіти на коронавірус узимку небезпечніше. Це пов'язано з тим, що в осінньо-зимовий сезон інфекція поширюється швидше і має більш складний характер, сказала Голубовська.