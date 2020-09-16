Вчений пояснив, чому COVID-19 небезпечніший за SARS та інші коронавіруси

Новий вірус SARS-CoV-2, що викликає COVID-19, відрізняється від ранніх видів коронавірусу і вимагає іншої відповіді світової спільноти.

Про це в матеріалі для The Economist заявив лікар і соціолог Єльського університету (США), автор книги про коронавірус Ніколас Хрістакіс. Зокрема, він порівняв епідемію SARS із пандемією 2020 року й назвав останню більш небезпечною.

"Сім різноманітних коронавірусів заражають людей: чотири викликають нежить; один викликає смертельну хворобу, тліючу на Близькому Сході з 2012 року, і два вибухнули справжніми пандеміями. Перший викликав атипову пневмонію (SARS, – ред.), і вона швидко зникла. Інший COVID- 19 змусив світову економіку спіткнутися", – написав лікар.

На думку вченого, причиною такої ситуації стали не тільки відповідні заходи громадської охорони здоров'я або некомпетентність урядів, але й природа патогена.

Хрістакіс пояснив, що SARS, викликаний вірусом SARS-CoV-1, з'явився в 2002 році і поширився на 30 країн. Але він заразив лише 8 422 осіб і вбив 916, перш ніж через вісім місяців Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила його "стримуваним". Масштаби поширення SARS-CoV-2 набагато глобальніші.

На перший погляд, як зазначив дослідник, ці патогени мають кілька спільних аспектів, крім приналежності до одного сімейства коронавірусів (і наявності ідентичних генетичних послідовностей на 79%). Обидва з'явилися в Китаї пізньої осені й були помічені в місці, де дикі тварини і люди були в безпосередній близькості. Обидва викликають респіраторні захворювання і можуть бути смертельними. Їх передання або "число відтворення" (відоме як R0) також було приблизно однакове: кожна жертва заразила в середньому близько трьох інших людей.

"Але на цьому схожість закінчується. Вірус, що стоїть за атиповою пневмонією, мав внутрішні якості, які ускладнювали його поширення і спрощували контроль порівняно з вірусом COVID-19, який вразив світ", – написав Хрістакіс.

Це пов'язано з показниками летальності вірусу, симптомами, інфекційними періодами і їх репродуктивністю.

Один із способів, яким епідеміологи кількісно визначають летальність, – це коефіцієнт летальності, який представляє собою ймовірність смерті людини в разі звернення за медичною допомогою. Летальність від SARS склала близько 11%.

COVID-19, за різними оцінками, знаходиться в діапазоні 0,5 – 1,2%, що робить його в десять разів "менш небезпечним", ніж SARS. Однак, це ускладнює контроль, тому що більше людей можуть заразитися.

"SARS не поширився так далеко, тому що, як це не парадоксально, він був занадто смертельним", – зазначив Хрістакіс.

Він підкреслив, що хоча новий коронавірус менш летальний, ніж той, який викликав SARS, це й дозволяє йому заразити більше людей, а не швидко вбивати їх.

COVID-19 має різну ступінь тяжкості та різні симптоми (що впливають не тільки на дихальну, але також у деяких випадках на шлунково-кишкову і неврологічну системи). Можливо, половина інфікованих безсимптомні. Деякі з хворих страждають від серйозних довготривалих проблем зі здоров'ям. Але оскільки для багатьох симптоми нагадують легку застуду, громадськість і політики схильні ставитися до неї менш серйозно. Таким чином, багатогранний характер вірусу ускладнює управління ситуацією, пояснив учений.

"Гірше того, вірус COVID-19 передається до появи симптомів", – підкреслив він.

Так, новому коронавірусу потрібно близько семи днів із моменту зараження, щоб проявити перші симптоми. Водночас інфіковані можуть поширювати хворобу протягом 2-4 днів, перш ніж у них з'являться ознаки хвороби. Фактично, за 1-2 дні до появи симптомів вони можуть бути найбільш заразними, зазначив Хрістакіс.

Він додав, що репродуктивне число SARS-CoV-2 (R0) відрізняється у різних людей, що також ускладнює контроль над пандемією.

Лікар підкреслив, що служби охорони здоров'я повинні готуватися до довгострокового догляду за пацієнтами, "а не просто будувати прохолодні морги".

"Поширеність легких симптомів, схожих на грип, означає, що уряди, засоби масової інформації, бізнес і громадськість повинні подвоїти свої зусилля з просування заходів безпеки, тому що буде природна тенденція до самозаспокоєння", – написав Хрістакіс.

Він також вказав на той факт, що інфіковані люди можуть передати хворобу до того, як у них з'являться симптоми. "Тому широко поширена добровільна самоізоляція і обов'язковий карантин мають сенс", – вважає лікар.

"Тестування повинне бути повсюдним. Тонкий ватний тампон, засунутий вам у ніздрю, краще товстої пластикової трубки, затиснутої в трахеї", – додав він.

Статтю експерт закінчив словами: "На нас чекає довгий і сумний шлях. Так що нам краще відповісти мудро".

Як повідомляв OBOZREVATEL, генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що спалах COVID-19 почав виходити з-під контролю, і скоро людство подолає рубіж у мільйон жертв коронавірусу.