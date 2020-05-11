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11 травня • оновлено в 19:51
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Вчені з'ясували нову особливість у передачі COVID-19: більше ризиків у чоловіків

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Частіше заражаються коронавірусом COVID-19 і помирають чоловіки, а не жінки, оскільки в них більш висока концентрації ангіотензинперетворюючого ферменту 2 (АПФ2) у крові.

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Саме завдяки цьому ферменту інфекція може проникнути в організм, завили вчені з Європейського товариства кардіологів (ESC). Результати були опубліковані в European Heart Journal.

Ілюстрація

Ілюстрація

pixabay.com

Професор кардіології в Університетському медичному центрі Гронінгена (UMCG) Адріан Воорс підкреслив, що саме АПФ2 грає "вирішальну роль у прогресуванні захворювань легенів, пов'язаних із COVID-19".

Високий вміст цього ферменту у чоловіків вдалося виявити за результатами дослідження крові понад 3,5 тисячі пацієнтів із серцевою недостатністю, проведеного ще до пандемії.

"Коли ми виявили, що один із найяскравіших біоіндикаторів, АПФ2, був набагато вищим у чоловіків, ніж у жінок, я зрозумів, що це може пояснювати, чому серед чоловіків ймовірність смерті від COVID-19 вища, ніж серед жінок", – зазначив один з авторів дослідження доктор Ізай Сама.

Як зазначають у Товаристві кардіологів, АПФ2 є не тільки в легенях, але також у серці, нирках і тканинах, що вистилають кровоносні судини, особливо високий рівень спостерігається в тестикулах.

Останній фактор, припустили експерти, може частково пояснити більш високі концентрації АПФ2 у чоловіків.

Як писав OBOZREVATEL, вчені з Китаю припустили, що COVID-19 може передаватися статевим шляхом. Євген Комаровський прокоментував результати дослідження і заявив, що обмежувати сексуальну активність все ж не варто.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Дослідження вчених Коронавірус
Теги
інфекція вірус хвороба
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Стодоля Виктор
Стодоля Виктор
Природа всегда на мужчинах проверяет.
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Fillipov Oleg
Fillipov Oleg
Стодоля Виктор, мутируем быстрее
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