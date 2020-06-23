COVID-19 не ослабне: епідеміологи розповіли про особливості другої хвилі пандемії

Друга хвиля пандемії коронавірусу може стати масштабнішою, однак поширення інфекції сповільниться в разі дотримання правил карантину, зокрема, соціального дистанціювання.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Вірус SARS-CoV-2 при цьому навряд чи мутує в бік ослаблення. Про це повідомили британські вірусологи та епідеміологи, передає "ВВС Україна".

Вчені зазначили, що в деяких випадках віруси з часом слабшають: їм "вигідно" не вбивати своїх носіїв, щоб швидше пошириться від однієї людини до іншої. Подібне, наприклад, сталося з ВІЛ.

"Але гарантій жодних немає, це така "лінива" теорія деяких вірусологів", – вказав професор Джонатан Болл, вірусолог із Ноттінгемського університету.

Крім того, процес передбачуваного ослаблення вірусу може зайняти тривалий час. Пандемія COVID-19 триває більше пів року, і поки не було явних свідчень того, що вірус мутував для якнайшвидшого поширення.

"Мені здається, вірусу зараз і так добре. У багатьох людей симптоми легкі або їх взагалі немає, при цьому вони можуть його поширювати, а значить, причин для того, щоб послабити власну силу, у вірусу немає", – пояснив професор.

Дослідники додали, що індекс репродукції коронавірусу (R) – середня кількість осіб, яким один інфікований передає інфекцію – на початку епідемії дорівнював трьом.

Це означає, що COVID-19 поширювався швидко. Але поведінка великої кількості людей під час пандемії змінилася, наприклад, у плані соціальної дистанції, і в цій ситуації складно уявити, що R вірусу сильно виросте.

"У жодній країні не буде такого, що карантин просто закінчиться, і всі повернуться до колишнього життя. Навіть у країнах, де вірус не вдалося взяти під контроль, наприклад, у Бразилії та Індії, індекс репродукції не досягає трьох", – впевнений епідеміолог Адам Кучарські з Лондонської школи гігієни і тропічної медицини.

Якщо кількість випадків інфікування знову піде вгору, швидше за все, зростання буде відносно повільним, вважає вчений.

З іншого боку, друга хвиля теоретично може виявитися масштабнішою за першу.

"Але якщо захворюваність швидко піде вгору, ми зможемо знову ввести жорсткий карантин для придушення другої хвилі", – додав Майк Тілдеслі, фахівець із математичного моделювання інфекційних захворювань з Уорікського університету.

Карта поширення коронавірусу в світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені спрогнозували, що друга хвиля пандемії COVID-19 в разі істотного масового ослаблення карантину може початися вже в кінці серпня або на початку вересня.

Британські вірусологи також заявили, що ослаблення карантину може стати головним спусковим гачком нового спалаху коронавірусу.