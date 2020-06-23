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COVID-19 не ослабне: епідеміологи розповіли про особливості другої хвилі пандемії

Дарина Дурова
Дарина Дурова
Суспільство
2,2 т.
Коронавірус

Епідеміологи розповіли про відмінності другої хвилі коронавірусу від першої

Друга хвиля пандемії коронавірусу може стати масштабнішою, однак поширення інфекції сповільниться в разі дотримання правил карантину, зокрема, соціального дистанціювання.

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Вірус SARS-CoV-2 при цьому навряд чи мутує в бік ослаблення. Про це повідомили британські вірусологи та епідеміологи, передає "ВВС Україна".

Вчені зазначили, що в деяких випадках віруси з часом слабшають: їм "вигідно" не вбивати своїх носіїв, щоб швидше пошириться від однієї людини до іншої. Подібне, наприклад, сталося з ВІЛ.

"Але гарантій жодних немає, це така "лінива" теорія деяких вірусологів", – вказав професор Джонатан Болл, вірусолог із Ноттінгемського університету.

Крім того, процес передбачуваного ослаблення вірусу може зайняти тривалий час. Пандемія COVID-19 триває більше пів року, і поки не було явних свідчень того, що вірус мутував для якнайшвидшого поширення.

"Мені здається, вірусу зараз і так добре. У багатьох людей симптоми легкі або їх взагалі немає, при цьому вони можуть його поширювати, а значить, причин для того, щоб послабити власну силу, у вірусу немає", – пояснив професор.

Дослідники додали, що індекс репродукції коронавірусу (R) – середня кількість осіб, яким один інфікований передає інфекцію – на початку епідемії дорівнював трьом.

Це означає, що COVID-19 поширювався швидко. Але поведінка великої кількості людей під час пандемії змінилася, наприклад, у плані соціальної дистанції, і в цій ситуації складно уявити, що R вірусу сильно виросте.

"У жодній країні не буде такого, що карантин просто закінчиться, і всі повернуться до колишнього життя. Навіть у країнах, де вірус не вдалося взяти під контроль, наприклад, у Бразилії та Індії, індекс репродукції не досягає трьох", – впевнений епідеміолог Адам Кучарські з Лондонської школи гігієни і тропічної медицини.

Якщо кількість випадків інфікування знову піде вгору, швидше за все, зростання буде відносно повільним, вважає вчений.

З іншого боку, друга хвиля теоретично може виявитися масштабнішою за першу.

"Але якщо захворюваність швидко піде вгору, ми зможемо знову ввести жорсткий карантин для придушення другої хвилі", – додав Майк Тілдеслі, фахівець із математичного моделювання інфекційних захворювань з Уорікського університету.

Карта поширення коронавірусу в світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені спрогнозували, що друга хвиля пандемії COVID-19 в разі істотного масового ослаблення карантину може початися вже в кінці серпня або на початку вересня.

Британські вірусологи також заявили, що ослаблення карантину може стати головним спусковим гачком нового спалаху коронавірусу.

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  1. /Суспільство