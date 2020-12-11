Медична мережа "Добробут"

Долго думала, писать или не писать этот пост.

Решила. Потому что очень много вопросов в личку, а пальцы исколоты так, что реально кровят, попадая по клавишам. Ну и говорить долго, как я люблю и умею, пока сил еще нет с кислородом в носу.

Поэтому коротко.

Я не была ковид-диссидентом, конечно, нет. Но все же считала всю эту историю несколько... раздутой. И поэтому цеплялась за публикации Николаевой и других, причем уважаемых, докторов, которые все эти месяцы вещали, что все, в общем-то, в рамках сезонной эпидемии ОРВИ, и не стоит поддаваться панике, переболеем - и не заметим.

Так вот. Из моего теперь уже личного печального опыта и из моей пока еще больничной палаты - никакое это и близко не ОРВИ. Как говорится, и рядом не стояло. Много всяких болячек у меня за жизнь было, и всегда все заживало как на собаке - но вот настолько жутко я не болела никогда. Думаю, ад выглядит именно так, и самая страшная смерть, наверное, - от удушья.

Каждый день говорю спасибо Господу, что есть возможность лечиться в одной из лучших киевских клиник, у замечательных профессиональных докторов с их современными протоколами, современным и всем необходимым оснащением, выверенным все предусматривающим алгоритмом и т. д. И просто не представляю, как приходится бедным людям в обычных муниципальных больницах, страшно читать посты о том, что не госпитализируют, нет мест, нет кислорода (а при ковиде за кислород ты отдашь все, что у тебя есть, и даже больше)... Почти год прошел, а так ничего и не сделано. И что-то мне подсказывает, что и не будет сделано. Проклятый естественный отбор...

Так что берегите себя. Прислушивайтесь к себе. Если что не так - не думайте, что "пройдет само", - не пройдет. Ищите врача, клинику, теребите, стучите во все двери, добивайтесь. Потому что кроме как себе и семье, вы никому не нужны. Ну разве только все-таки повезет с врачом и клиникой.

И пусть все будут здоровы. Как же в таких случаях понимаешь ничтожность и неважность абсолютно всего остального...