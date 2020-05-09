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9 травня • оновлено в 07:44
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Covid-19: названо найнебезпечніше місце в будинку

2.2т
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Найнебезпечнішим місцем у багатоквартирному будинку з точки зору зараження коронавірусом Covid-19 є ліфт.

"Причому, не кнопка ліфта – на кнопку можна натиснути ключем. Найнебезпечніше – це повітря ліфта", – розповів OBOZREVATEL екс-головний санітарний лікар України Сергій Бережнов.

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"Хтось спустився з десятого поверху на перший, двері відчинилися, він вийшов, а ви раз – і зайшли", – пояснив медик.

"Тому, навіть якщо ви живете на високому поверсі, намагайтеся потихеньку ходити пішки", – порадив він.

Найнебезпечніше місце в будинку - ліфт

Найнебезпечніше місце в будинку - ліфт

Як писав OBOZREVATEL, американські вчені вважають, що коронавірус може поширюватися через "аерозольні випорожнення", коли люди змивають унітаз при піднятій кришці. Вірус може бути виявлений в калі пацієнтів, і при змиванні краплі можуть осідати на різних поверхнях ванної кімнати.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Коронавірус Ексклюзив
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