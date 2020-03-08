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8 березня • оновлено в 17:29
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Лікарі назвали хвороби, небезпечніші за коронавірус. Інфографіка

1.1т
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Спалах нового китайського коронавірусу викликав паніку у багатьох людей, проте COVID-19 менш небезпечний, ніж ряд інших хвороб.

"Переважна більшість людей сьогодні йдуть із життя зовсім не через інфекції. А через так звані НІЗ – неінфекційні захворювання", – розповів "КП" професор Вищої школи управління охороною здоров'я Сеченовського університету Артем Гіль.

Серед таких НІЗ в якості причин смертності лідирують серцево-судинні захворювання (ішемічна хвороба серця, інфаркти, інсульти), рак, хронічні респіраторні захворювання, цукровий діабет.

"Загалом на частку НІЗ припадає не менше 60–65% смертей людей у всьому світі", – зазначив професор.

Такі захворювання не передаються від людини до людини. При цьому їх поширення багато в чому залежить від самих людей – їх турботи про власне здоров'я.

Коронавірус

Коронавірус

Ілюстрація

Що стосується інфекцій, то деякі з них мають набагато більш високі показники смертності. Одна з найнебезпечніших – туберкульоз – вбиває до 1,3 млн хворих на рік.

Смертність у рази вища: лікарі назвали хвороби, небезпечніші за коронавірус

КП

Зазначимо, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я від ішемічної хвороби серця (ІХС) вмирає близько 9 мільйонів осіб у рік, від інсультів – біля 6 мільйонів. Головні фактори ризику для розвитку цих хвороб – куріння, сидячий спосіб життя, переїдання та зловживання алкоголем.

"Від ускладнень грипу в світі щорічно вмирає до 650 тисяч осіб, кору – понад 120 тисяч, від раку шийки матки, який розвивається через вірус папіломи людини (ВПЛ) – 270 тисяч. Вакцини від цих захворювань є, перевірені та безпечні", – додав російський медичний телеведучий, кардіолог Олександр М'ясников.

Карта поширення COVID-19 по світу:

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Автор
Дарина Дурова
Теми
здоров'я Коронавірус
Тег
хвороба
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