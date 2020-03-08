Смертність у рази вища: лікарі назвали хвороби, небезпечніші за коронавірус

Спалах нового китайського коронавірусу викликав паніку у багатьох людей, проте COVID-19 менш небезпечний, ніж ряд інших хвороб.
"Переважна більшість людей сьогодні йдуть із життя зовсім не через інфекції. А через так звані НІЗ – неінфекційні захворювання", – розповів "КП" професор Вищої школи управління охороною здоров'я Сеченовського університету Артем Гіль.
Серед таких НІЗ в якості причин смертності лідирують серцево-судинні захворювання (ішемічна хвороба серця, інфаркти, інсульти), рак, хронічні респіраторні захворювання, цукровий діабет.
"Загалом на частку НІЗ припадає не менше 60–65% смертей людей у всьому світі", – зазначив професор.
Такі захворювання не передаються від людини до людини. При цьому їх поширення багато в чому залежить від самих людей – їх турботи про власне здоров'я.
Коронавірус
Ілюстрація
Що стосується інфекцій, то деякі з них мають набагато більш високі показники смертності. Одна з найнебезпечніших – туберкульоз – вбиває до 1,3 млн хворих на рік.
КП
Зазначимо, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я від ішемічної хвороби серця (ІХС) вмирає близько 9 мільйонів осіб у рік, від інсультів – біля 6 мільйонів. Головні фактори ризику для розвитку цих хвороб – куріння, сидячий спосіб життя, переїдання та зловживання алкоголем.
"Від ускладнень грипу в світі щорічно вмирає до 650 тисяч осіб, кору – понад 120 тисяч, від раку шийки матки, який розвивається через вірус папіломи людини (ВПЛ) – 270 тисяч. Вакцини від цих захворювань є, перевірені та безпечні", – додав російський медичний телеведучий, кардіолог Олександр М'ясников.
Карта поширення COVID-19 по світу:
Як писав OBOZREVATEL:
Більше 104 тис. осіб у всьому світі станом на 8 березня заражені коронавірусом.
В Італії за станом на суботу, 7 березня, зараження новим коронавірусом підтверджено у 5 061 пацієнта.
Цього ж дня лідер Демократичної партії Італії Нікола Зінгаретті підтвердив, що інфікований китайським коронавірусом.
Перший випадок зараження офіційно підтвердили в Молдові.
Крім того, два випадки інфікування коронавірусом було зафіксовано на Мальдівах. Епідемія торкнулася вже майже всіх популярних курортних напрямків у світі.
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