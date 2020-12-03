У Рівненській області занижують статистику COVID-19: цифри можна множити на п'ять
У Рівненській області занижується статистика хворих і померлих від COVID-19.
Про це повідомляється в матеріалі OBOZREVATEL. За попередніми даними, кількість випадків інфікування, а також загиблих пацієнтів можна множити на п'ять. Однак, точну кількість українців, які зіткнулися з коронавірусом, порахувати неможливо.
Про помилки в статистиці заявила, зокрема, волонтерка з Рівного Вікторія Шинкаренко.
Зазначається, що дуже багато членів сім'ї, які контактують із хворим, просто не проводять дорогі тести на коронавірус. Найчастіше це відбувається, коли перебіг хвороби легкий і люди лікуються вдома. Відповідно, їхніх випадків в офіційній статистиці немає.
Крім того, нашому виданню стало відомо про брак кисню в лікарнях Рівненщини та про те, що багатьох хворих виписують ще до одужання через обмежену кількість місць.
Детальніше про це можна буде почитати в статті OBOZREVATEL, яку ми опублікуємо найближчим часом.
Офіційно в Рівненській області заявляється про 32 223 хворих на коронавірус (425 виявили за 2 грудня). Загинули вже 397 осіб (троє – за минулу добу). Побороли хворобу 25 315 жителів області. Активними вважаються 6 511 випадків COVID-19.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Станом на ранок четверга, 3 грудня, в Україні офіційно підтверджено 772 760 випадків коронавірусної інфекції. З них 14 496 – виявлені за минулу добу .
Від COVID-19 у країні померли вже 12 960 осіб (+243 за добу), а 384 426 пацієнтів (+15 372) повністю побороли хворобу.
У Києві зафіксували 1364 нових випадків інфікування COVID-19. Кількість хворих на коронавірус 3 грудня досягла 75 376.