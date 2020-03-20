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21 березня • оновлено в 01:59
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В одному селі 11 хворих: глава ОДА записав відеозвернення через спалах COVID-19 на Буковині

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Стан здоров'я 25 жителів Чернівецької області, у яких діагностували коронавірус, стабільне, але у двох виявили пневмонію.

Про це 20 березня розповів голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук. Відповідне відео було опубліковано на сторінці адміністрації у Facebook (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

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Сергій Осачук

Сергій Осачук

Скрін відео

Географія поширення COVID-19 у регіоні виглядає так:

  • 11 людей інфіковані в селі Колінківці Хотинського району;

  • 7 осіб – в Брусниці Кіцманського району;

  • 1 людина – в Хотині;

  • 1 людина – в Топорівцях Новоселицького району;

  • 1 людина – в Лужанах Кіцманського району;

  • 1 людина – в Чернівцях;

  • 1 людина – в Їжівцях Сторожинецького району.

"У всіх пацієнтів стан здоров'я стабільний, вони знаходяться під наглядом лікарів... Хочу Зазначити, що один пацієнт проходить лікування амбулаторне. Він також відчуває себе добре і лікування здійснюється під наглядом сімейного лікаря", – сказав Осачук.

З огляду на концентрацію випадків, у селах Топорівці, Колінківці, Грозинці і Бочківці введений особливий режим в'їзду і виїзду.

Усі жителі цих сіл, які є контактними особами, або мають історію подорожей у країни, де зафіксовані випадки COVID-19, повинні піти на жорсткий домашній карантин.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

Українська правда

Як писав OBOZREVATEL, в Чернівцях дітям до 14 років заборонили виходити з дому без супроводу батьків.

Всього в Україні станом на 20 березня підтверджено вже 41 випадок зараження людей коронавірусом.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна Чернівці
Теги
інфекція видео хвороба
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