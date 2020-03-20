В одному селі 11 хворих: глава ОДА записав відеозвернення через спалах COVID-19 на Буковині

Стан здоров'я 25 жителів Чернівецької області, у яких діагностували коронавірус, стабільне, але у двох виявили пневмонію.
Про це 20 березня розповів голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук. Відповідне відео було опубліковано на сторінці адміністрації у Facebook (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).
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Сергій Осачук
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Географія поширення COVID-19 у регіоні виглядає так:
11 людей інфіковані в селі Колінківці Хотинського району;
7 осіб – в Брусниці Кіцманського району;
1 людина – в Хотині;
1 людина – в Топорівцях Новоселицького району;
1 людина – в Лужанах Кіцманського району;
1 людина – в Чернівцях;
1 людина – в Їжівцях Сторожинецького району.
"У всіх пацієнтів стан здоров'я стабільний, вони знаходяться під наглядом лікарів... Хочу Зазначити, що один пацієнт проходить лікування амбулаторне. Він також відчуває себе добре і лікування здійснюється під наглядом сімейного лікаря", – сказав Осачук.
З огляду на концентрацію випадків, у селах Топорівці, Колінківці, Грозинці і Бочківці введений особливий режим в'їзду і виїзду.
Усі жителі цих сіл, які є контактними особами, або мають історію подорожей у країни, де зафіксовані випадки COVID-19, повинні піти на жорсткий домашній карантин.
Коронавірус в Україні
Українська правда
Як писав OBOZREVATEL, в Чернівцях дітям до 14 років заборонили виходити з дому без супроводу батьків.
Всього в Україні станом на 20 березня підтверджено вже 41 випадок зараження людей коронавірусом.
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