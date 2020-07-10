COVID-19 можна визначити за голосом, – вчені

Американські вчені з'ясували, що COVID-19 можна визначати за голосом.

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Результати досліджень Массачусетського технологічного інституту опубліковані на сайті IEEE. Як пояснили експерти, при ускладненому диханні або будь-яких інших проблемах із легенями з'являються характерні риси голосу.

Під час зараження коронавірусом, заявили вчені, через ураження повітряних шляхів скорочується різноманітність діапазонів звуку, які можуть виробляти голосові зв'язки.

Це дослідники підтвердили під час експерименту. Вони проаналізували голоси знаменитостей, які хворіли коронавірусом безсимптомно, до і після зараження.

В університеті заявили, що навіть безсимптомна форма нової інфекції впливає на різноманітність інтонацій.

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